Questa mattina, 27 gennaio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista del match contro la Spal. La squadra al termine dell'allenamento è rimasta al JHotel in attesa della partita contro i ferraresi. Per la Juventus il 26 gennaio è arrivata un'ottima notizia visto che Alex Sandro si è negativizzato dalla Covid-19. Adesso Andrea Pirlo ha quasi tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino dovrebbero entrare nelle prossime settimane. L'obiettivo è che Dybala possa essere al top per la sfida del 17 febbraio contro il Porto. Dunque, per la gara di Coppa Italia, il tecnico bresciano farà ampio turnover.

Infatti, Pirlo darà spazio ad alcuni giovani, fra questi anche Fagioli. La Juventus farà riposare diversi titolari, come Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato.

La Juventus contro la Spal

La Juventus contro la Spal farà diversi cambi visti i tanti impegni in programma nei prossimi giorni. Per questo motivo nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia riposeranno diversi titolari. In modo particolare rifiateranno Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. Dunque, in difesa ci saranno probabilmente Dragusin, Demiral, de Ligt e Frabotta. Anche in porta ci sarà un cambio: tra i titolari si rivedrà Gianluigi Buffon. A centrocampo sulle fasce ci saranno Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. In mezzo, accanto ad Adrien Rabiot, dovrebbe esserci il giovane Fagioli.

In attacco, ovviamente, mancherà Paulo Dybala, mentre Cristiano Ronaldo riposerà, dunque giocheranno Alvaro Morata e Dejan Kulusevski.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, de Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Ramsey; Kulusevski, Morata.

I convocati della Juventus

La Juventus, al termine della rifinitura di questa mattina, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Spal.

Per questa sfida Andrea Pirlo ha quasi tutta la rosa a disposizione, manca come detto Paulo Dybala, che è alle prese con un infortunio al ginocchio. Oltre, all'argentino non sono stati convocati nemmeno Bentancur e Cristiano Ronaldo.

Di seguito la lista completa dei convocati della Juventus per la partita di Coppa Italia: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Demiral, Dragusin, Frabotta, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Di Pardo; Bernardeschi, Rabiot, Chiesa, Ramsey, Kulusevski, Fagioli, McKennie; Morata, Da Graca.