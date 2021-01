La Juventus nel mese di gennaio potrebbe giocarsi la possibilità di lottare per lo scudetto anche in questa stagione. L'attuale distacco dal Milan (10 punti) primo in classifica potrebbe essere ridotto nelle prossime partite, in quanto la Juventus affronterà fra le altre proprio il Milan, poi il Sassuolo e l'Inter. Intanto ci si attende un mercato di gennaio ricco di trattative, con la società bianconera che in primis punterà alla cessione di alcuni esuberi. Il primo indiziato a lasciare Torino è Sami Khedira, che starebbe valutando alcune offerte dall'Inghilterra. Si parla di un interesse dell'Everton e del Tottenham e la Juventus spera in una rescissione consensuale immediata del suo contratto.

Altro possibile partente è il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi. Il nazionale italiano potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto e ha una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro. Nell'ultime ore è rimbalzata una clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista sportivo Tancredi Palmeri, che parla di un possibile scambio di mercato Bernardeschi - Depay.

La Juventus avrebbe proposto al Lione lo scambio Bernardeschi - Depay

"La Juventus ha offerto al Lione lo scambio Bernardeschi - Depay". Tancredi Palmeri, in un recente post su Twitter, parla così di un possibile scambio di mercato che la società bianconera avrebbe proposto al Lione. Il nazionale italiano sembrerebbe non rientrare più nei piani del tecnico Andrea Pirlo.

Proprio per questo la Juventus sarebbe disposta ad offrirlo in cambio di Depay, nonostante la punta del Lione potrebbe essere acquistata la prossima stagione a parametro zero. Il nazionale olandese andrà in scadenza a giugno 2021 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con i francesi.

Fra l'altro la scorsa estate si era parlato di un altro scambio con il Lione, che avrebbe coinvolto sempre Bernardeschi, ma questa volta con il centrocampista Aouar.

Affare sfumato probabilmente per la volontà del nazionale italiano di giocarsi le sue possibilità alla Juventus. In questi primi mesi della stagione 2020-2021 il centrocampista offensivo, però, sembra non aver convinto Andrea Pirlo, per questo potrebbe partire a gennaio.

I possibili investimenti della Juventus a gennaio

La Juventus starebbe lavorando anche ad alcuni investimenti.

Per il ruolo di punta, oltre a Depay, si valutano anche altri profili low cost come Origi, Pavoletti (arriverebbero in prestito) e Llorente (la punta spagnola potrebbe rescindere il suo contratto con il Napoli). Potrebbero arrivare anche un centrale e un centrocampista, mentre per la difesa piace Antonio Rudiger del Chelsea. Infine, sulla mediana potrebbe esserci un investimento (in prestito con diritto di riscatto) su Paul Pogba.