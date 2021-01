Nelle scorse settimane il Milan è stato accostato a Florian Thauvin, l'esterno del Marsiglia sarà disponibile a parametro zero alla fine della stagione in corso. Il giornalista Nabil Djellit ha recentemente parlato al sito 'PianetaMilan' della situazione che circonda il francese e delle possibilità che possa potenzialmente trasferirsi a San Siro. Durante l'intervista, il giornalista francese ha affermato, inoltre, che un campione come Mbappè sia difficile da acquistare per il Milan, ma che qualora i rossoneri tornassero ai fasti di un tempo l'ipotesi potrebbe prendere piede.

Calciomercato Milan, il punto su Thauvin

Nell'intervista il giornalista de L'Equipe Djellit ha affermato che Florian Thauvin è un giocatore che alla fine del suo contratto e sarebbe sempre più propenso a lasciare il proprio club alla fine della stagione. Le trattative per il rinnovo tra lui e la società non sarebbero a buon punto perché il Marsiglia non avrebbe i soldi per soddisfare le richieste economiche del nazionale francese, Inoltre il giornalista aggiunge come Thauvin potrebbe approfittare della situazione in cui si trova, cercando di strappare un bonus per la firma oltre a un considerevole aumento dell'ingaggio. Di lui si parla tanto in Italia, dove piacerebbe a Napoli e Milan, ma anche in Spagna, dove il giocatore è stato recentemente accostato al Siviglia.

Secondo il giornalista "ci sono buonissime possibilità che vada al Milan la prossima estate". Concludendo il capitolo Thauvin, il giornalista ha affermato come secondo lui il Milan sia il club maggiormente interessato al calciatore.

Djellit parla dell'ipotesi di Mbappè al Milan

La discussione è quindi passata a Kylian Mbappé, un giocatore che è stato occasionalmente accostato al Milan, ma solo in ipotesi che accostavano il suo trasferimento a una potenziale acquisizione del club da parte di Bernard Arnault.

A tale proposito il giornalista ha detto: “Non credo che Mbappè andrà al Milan a breve o corto termine. Ma se tra qualche anno il Milan tornerà alla ribalta a livello europeo, chissà. Il Milan resta un club leggendario nel mondo del calcio e la maglia rossonera è conosciuta e famosa in tutto il mondo. In questo momento, però l'unico club italiano che potrebbe attrarre Mbappè è la Juve, che domina da molto tempo, ma non credo che lo vedremo in Italia nei prossimi anni".

Insomma l'eventuale possibilità di vedere un giorno in rossonero l'attaccante francese dipenderà da quanto il Milan riuscirà a crescere negli anni e un' eventuale qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere un punto di partenza.