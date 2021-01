Martedì 12 gennaio alle ore 20:45 ci sarà Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I rossoneri, in questa stagione, militano al primo posto con 40 punti ottenuti maturando soltanto una sconfitta. I granata, invece, si trovano il piena zona retrocessione con la loro 18^ posizione e 12 punti all'attivo. Le due squadre si sono incontrate proprio nell'ultima giornata di Serie A, col Milan che è uscito vittorioso dal terreno di gioco col risultato di 2-0, grazie alle reti di Kessiè su rigore e Leao. La squadra che porterà a casa il risultato in questo match incontrerà la vincente di Inter-Fiorentina ai quarti di finale della competizione.

La partita verrà trasmessa su Rai 1, mentre il post-partita andrà in onda su Rai Sport (canali 57 e 58 del digitale terrestre).

Milan, probabile Calabria in linea mediana

Mister Pioli ed il suo Milan si apprestano a sfidare il Torino per la seconda volta in tre giorni auspicandosi di bissare la vittoria ottenuta a San Siro nella 17^ giornata. Per battere nuovamente i granata, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Difesa a quattro che vedrà presumibilmente come interpreti iniziali Conti e Dalot come terzini, mentre la coppia Kalulu-Romagnoli andrà a piazzarsi al centro del reparto. Linea mediana che, oltre a Kessiè, potrebbe vedere nuovamente l'impiego di Calabria. Sulla trequarti, invece, i titolari dovrebbero essere Calhanoglu, Hauge e Castillejo a far da supporto al vertice offensivo Leao, con Ibrahimovic probabile entrante a gara in corso per mettere minuti sulle gambe.

Ancora out Bennacer, Gabbia e Saelemaekers.

Torino, possibile impiego di Milinkovic-Savic tra i pali

Marco Giampaolo ed il suo Torino saranno più che mai intenzionati a ribaltare le sorti del pronostico, sebbene l'impresa, almeno sulla carta, non si rivelerà tra le più agevoli. Per tentare di insediare il Milan, il tecnico granata potrebbe scegliere il 3-5-2, con Milinkovic-Savic come estremo difensore.

Terzetto arretrato che vedrà probabilmente come protagonisti dal primo minuto Izzo, Nkoulou e Lyanco. Singo e Ansaldi, invece, potrebbero essere le ali al centro del campo, con Linetty, Segre e Lukic che faranno da filtro centrale. In attacco possibile tandem Zaza-Belotti.

Le probabili formazioni di Milan-Torino:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Conti, Kalulu, Romagnoli, Daloti, Calabria, Kessiè, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo, Linetty, Segre, Lukic, Ansaldi, Zaza, Belotti. Allenatore: Marco Giampaolo.