Dopo lo 0-0 dello Stadio Armando Maradona, Atalanta e Napoli sono pronte per il secondo atto della semifinale di Coppa Italia. In palio, ovviamente, il posto in finale per sfidare la Juventus il 19 maggio. Al Gewiss Stadium i bergamaschi partono favoriti, complice anche l'emergenza in difesa dei partenopei: Koulibaly è recentemente risultato positivo alla Covid-19, mentre Manolas sarà costretto a rimanere fermo per almeno tre settimane, a causa di una distorsione di secondo grado alla caviglia destra.

Le due squadre arrivano all'incontro con voglia di riscatto: l'Atalanta viene dalla clamorosa rimonta incassata sabato contro il Torino: avanti di tre reti si è fatta raggiungere sul 3-3 a cinque minuti dal novantesimo.

I nerazzurri cercheranno quindi di tornare alla vittoria dopo tre gare: tra queste rientra proprio lo 0-0 dell'andata contro il Napoli. I partenopei vengono invece dalla sconfitta di misura sul campo del Genoa: con questa sconfitta il Napoli è sceso al sesto posto con 37 punti, ovvero gli stessi dell'Atalanta.

Lo 0-0 dell'andata è tuttavia un risultato insidioso per entrambe le contendenti: il Napoli è costretto a segnare almeno un gol, e i padroni di casa sono consapevoli che un pareggio con reti li eliminerebbe dalla competizione, per via dei gol segnati in trasferta.

La situazione in casa Atalanta

Gasperini non potrà fare affidamento su Hateboer, out per un problema al piede sinistro: al suo posto molto probabilmente giocherà il nuovo arrivato Maehle, recuperato dopo non essere stato convocato con il Torino, a causa di un profondo taglio al piede.

Se il danese non dovesse farcela, Gasperini potrebbe essere costretto ad affidarsi al diciottenne Ruggeri. Grande assente anche Romero, in quanto squalificato. In attacco spazio al duo colombiano Muriel-Zapata: Ilicic potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Pessina dietro le due punte. In panchina si vede per la prima volta Kovalenko, da poco arrivato dallo Shakhtar Donetsk.

Pronti a subentrare nella ripresa anche Malinovskyi, Miranchuk e Pasalic: vedremo quali saranno le scelte di Gasperini a partita in corso.

La situazione in casa Napoli

Come detto già detto, Gattuso è costretto a far fronte ad una vera e propria emergenza difensiva: al posto di Koulibaly e Manolas giocheranno Rrahmani e Maksimovic. In attacco, dopo quasi tre mesi torna titolare Osimhen: la società si aspetta tanto da lui e al momento il nigeriano – tra Covid e infortuni - non ha ancora convinto appieno tecnico e tifosi, anche considerando i 70 milioni spesi per il suo acquisto dal Lille.

Petagna scalpita ma dovrebbe partire dalla panchina, anche se avrà sicuramente voglia di mettersi in mostra di fronte alla propria ex squadra. Out anche Mertens: l'esterno di Gattuso è ancora in Belgio e il suo rientro è di conseguenza slittato. A centrocampo giocano Elmas - convincente negli ultimi incontri -, Bakayoko e Zielinski. Fabian Ruiz – al rientro dall'infortunio - parte dalla panchina. In porta Ospina.

Atalanta-Napoli, le formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata.

All. Gasperini

A disposizione: Sportiello, Ruggeri, Ghislandi, Rossi, Caldara, Pasalic, Kovalenko, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Lammers.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj, Bakayoko, Elmas, Zielinski, Lozano, Insigne, Osimhen.

All. Gattuso

A disposizione: Meret, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Cioffi, Petagna, Politano.

Indisponibili: Hateboer, Mertens, Ghoulam, Koulibaly, Manolas.

Squalificati: Romero.