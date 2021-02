La Juventus, dopo il tonfo contro il Napoli in campionato, conferma il suo momento difficile anche in Champions League. La prestazione nell'andata degli ottavi di finale contro il Porto è stata deludente. La sconfitta per 2 a 1 tiene ancora aperta la speranza di qualificazione della squadra di Pirlo ma preoccupa l'atteggiamento in campo. Negli ultimi giorni fra l'atro la Juventus è finita nelle prime pagine dei giornali sportivi anche per la tensione manifestata dai suoi dirigenti. Prima lo scontro verbale fra Antonio Conte e Andrea Agnelli in Juventus-Inter, poi le offese di Paratici al quarto uomo Calvarese in Napoli-Juventus.

Sul nervosismo della dirigenza bianconera ha parlato anche il noto conduttore televisivo e tifoso dell'Inter Paolo Bonolis. Quest'ultimo ha voluto lanciare una frecciatina alla Juventus in riferimento al fatto che la società bianconera ha sempre invitato le altre squadre ad accettare il risultato sul campo. In questo momento invece i dirigenti bianconeri non perdono occasione di criticare gli arbitri per decisioni non gradite. Secondo Bonolis, in questo momento di difficoltà di risultati per la Juventus, ci vorrebbe quindi più coerenza rispetto alla 'morale' che la società bianconera faceva negli anni passati.

Paolo Bonolis lancia una frecciatina alla Juventus

In una recente intervista il presentatore televisivo di Mediaset Paolo Bonolis ha dichiarato: "Quello che criticavano agli altri, di perdere particolarmente il senno quando non riuscivano a vincere, poi è capitato anche ai bianconeri".

Evidente il riferimento alla Juventus e alla tensione manifestata dai suoi dirigenti nei confronti degli arbitri nelle ultime partite. Bonolis a tal riguardo ha aggiunto che il calcio è fatto di passionalità e ci sta di vivere alcune situazioni con nervosismo. Quindi giustifica anche la tensione avvertita dalla società bianconera nelle ultime partite.

Il presentatore ha poi aggiunto riferendosi alla Juventus: "L'importante è che non facciano la morale agli altri". Bonolis ha poi dichiarato che il campionato adesso è molto più divertente, ci sono tante squadre che lottano per il campionato. Negli altri anni passati invece, con lo strapotere della Juventus, era diventato "tutto più stucchevole" ha aggiunto Bonolis.

La prossima partita di Inter e Juventus

Attualmente la distanza fra Inter prima e Juventus quarta è di otto punti, con la squadra bianconera che deve recuperare il match di campionato contro il Napoli. Nella prossima giornata di campionato gli uomini di Conte saranno impegnati nel derby milanese contro il Milan, un match importante per il vertice della classifica. La squadra di Pirlo proverà ad ottenere i tre punti contro il Crotone nella partita prevista lunedì 22 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.