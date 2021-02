Il Milan si è distinto nell'ultima sessione di Calciomercato rinforzando la squadra con un colpo per reparto. Stefano Pioli può ora contare su diverse pedine, che saranno importanti per il proseguimento della stagione dal momento che i rossoneri saranno impegnati a difendere il primo posto in campionato e a continuare il cammino in Europa League. La dirigenza rossonera, tuttavia, si starebbe già muovendo per il mercato estivo e avrebbe individuato nel trequartista del Verona, Mattia Zaccagni, il rinforzo ideale.

Calciomercato Milan, possibile scambio tra Hauge e Zaccagni

Nato il 16 giugno 1995, Zaccagni si inserirebbe nei parametri del progetto del Milan nel pieno della sua maturità.

Il giocatore si sta rendendo protagonista di una stagione eccellente, trascinando il Verona verso una salvezza anticipata. Paolo Maldini starebbe lavorando sotto traccia per il giocatore e spera di sfruttare i suoi ottimi rapporti con il Verona, motivo per cui potrebbe essere proposto uno scambio. La pedina di Maldini potrebbe essere Jens Petter Hauge, anche se la dirigenza vorrebbe trattenere l'esterno sinistro norvegese nonostante la sua esclusione dalla rosa per l'Europa League. Tuttavia il Napoli resterebbe in pole position per acquistare a Zaccagni a giugno, ma è possibile che l'inserimento dei rossoneri possa cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Milan, in estate possibili colpi 'low cost'

I rossoneri starebbero tenendo d'occhio i giocatori che sono in scadenza di contratto e che potrebbero quindi trasferirsi in estate a parametro zero.

Gli obiettivi dei rossoneri sarebbero tre, con Florian Thauvin del Marsiglia in pole position. Il nazionale francese avrebbe deciso di non rinnovare con i transalpini ed è un giocatore che piace a Paolo Maldini e Frederic Massara, che però dovranno battere la concorrenza di altri club nelle prossime settimane. I rossoneri starebbero poi continuando a cercare un vice di Theo Hernandez e Matías Vina del Palmeiras sembrerebbe essere l'obiettivo numero uno.

Il giovane terzino potrebbe lasciare il Brasile per circa 7-8 milioni di euro, ma se l'affare non dovesse concretizzarsi allora Junior Firpo del Barcellona potrebbe essere l'alternativa ideale, ma ha un valore di 25 milioni di euro. Sul fronte del reparto offensivo, andrà deciso il futuro di Brahim Diaz, lo spagnolo in prestito dal Real Madrid. La dirigenza rossonera dovrebbe lavorare nelle prossime settimane per abbassare il costo del giovane spagnolo oppure proverà a rinnovare il prestito.

Se non ci fossero possibilità di trattenerlo, a sostituirlo potrebbe essere Otavio del Porto, che arriverebbe anche lui a parametro zero.