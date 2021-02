La crisi economica che si è abbattuta nel mondo del calcio ha creato non pochi problemi alle finanze delle società. La chiusura degli stadi a causa dell'emergenza coronavirus ha portato meno ricavi da vendita biglietti e da sponsorizzazioni. Una situazione descritta recentemente anche dal presidente della Juventus e dell'Eca (associazione dei club europei) Andrea Agnelli, che ha parlato di miliardi di euro di perdita totali per le società calcistiche. A dare però linfa alle casse dei club è come al solito la Champions League. Mai come quest'anno arrivare fino in fondo è importantissimo, non solo per motivi sportivi e di prestigio, ma anche per un discorso economico.

Grazie alla Champions League (istituita nel 1992-1993, sostituì la Coppa Campioni) solo la Juventus ha guadagnato in questi 28 anni 893,5 milioni di euro. Al primo posto troviamo il Bayern Monaco con un incasso di 988,3 milioni di euro. Seguono Real Madrid (982,6 milioni) e Barcellona (940,1 milioni). I catalani precedono la Juventus in classifica. Per quanto riguarda la stagione attuale la società che ha più guadagnato fra le italiane è quella bianconera. Seguono Lazio, Inter e Atalanta.

Ricavi da Champions League: prima fra le italiane la Juventus

Arrivano notizie importanti in merito agli introiti arrivati alle società di calcio grazie alla Champions League. In Italia il club che ha più guadagnato grazie al market pool è la Juventus, con ricavi di 78,1 milioni di euro.

Secondo posto per la Lazio, a 48,4 milioni di euro. Seguono l'Inter (45,8 milioni) e Atalanta (45,1 milioni). Ricavi che almeno per tre italiane su quattro possono incrementare nei prossimi mesi. Se infatti Juventus, Lazio e Atalanta dovessero passare il loro turno di ottavo di finale, la Uefa distribuirà ulteriori ricavi alle italiane.

La classifica ricavi da Champions League dal 1992-1993 dei club europei

Ci siamo soffermati sui primi quattro club europei con maggiori ricavi grazie alla Champions League. Interessante valutare anche la posizione delle altre italiane. Come già menzionato, la Juventus è quarta in questa classifica speciale riportata dalla Gazzetta dello Sport. Per trovare un'altra italiana dobbiamo scendere al quattordicesimo posto, dove c'è la Roma con 434 milioni di euro di ricavi da Champions League.

Milan e Inter invece sono rispettivamente sedicesimo e diciassettesima, con 409 e 399,3 milioni di euro di introiti.

Al quinto posto si trova invece il Manchester United (744 milioni). Seguono Chelsea (705,8), Paris Saint Germain (628,8), Arsenal (549,5), Manchester City (544,2) e Liverpool (523,2). Introiti che potrebbero subire una modifica già in questa stagione ad eccezione di Manchester United e Arsenal (impegnate in Europa League).