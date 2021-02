La 21^ giornata di campionato di Serie B metterà a confronto Cosenza e Spal, due squadre con obiettivi di campionato diametralmente opposti, che stanno però affrontando un momento di forma simile. La partita si gioca alle ore 14 di sabato 6 febbraio.

Sono stati sei i punti conquistati nelle ultime cinque partite dai padroni di casa, che sono reduci dal fondamentale 2-1 in rimonta in casa della Virtus Entella, in una prima parte di stagione che non li ha mai visti vittoriosi tra le mura amiche del "San Vito - Luigi Marulla" dove hanno raccolto sei pareggi e quattro sconfitte vincendo solo in Coppa Italia contro il Monopoli.

La Spal di Pasquale Marino ha invece totalizzato 8 punti nelle ultime cinque partite dopo il pareggio casalingo contro il Monza che ha confermato i bianco azzurri a quota 34 punti, a un punto di distanza dal secondo posto che varrebbe la promozione diretta in Serie A. Nei dieci match lontano dal "Paolo Mazza" la Spal ha conquistato 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

Cosenza: Occhiuzzi punta su Tremolada

C'è tanta voglia in quel di Cosenza di vedere all'opera i nuovi acquisti, frutto delle operazioni di mercato appena concluse. Dei sei volti nuovi arrivati in riva al Crati, sembra essere certo l'utilizzo di Alberto Gerbo e di Luca Tremolada, con il greco Antzoulas e la punta Trotta inizialmente in panchina, in quanto ancora lontani dalla forma ideale.

Non sarà convocato invece Luca Crecco, che da qualche giorno si sta allenando in solitaria alla luce del possibile focolaio Covid scoppiato nella sua ex squadra, il Pescara. Dopo i primi due giri di tamponi Crecco è risultato negativo, ma Roberto Occhiuzzi non vuole rischiare, anche alla luce di una settimana con tanti impegni, che verrà chiusa dal derby in casa contro la Reggina.

Il mister rossoblù in conferenza stampa si è soffermato sul rumeno Adrian Petre, per il quale è ormai quasi fatta per il ritorno in patria all'Ara Tigres, riconoscendo di aver fallito nel non riuscire a lanciare un giocatore sul quale il Cosenza aveva puntato molto nel mercato d'agosto. Confermata l'indisponibilità di Tiritiello, il dubbio maggiore per Occhiuzzi riguarda il terzetto difensivo dove sembrano in risalita le azioni di Raffaele Schiavi che nelle ultime partite ha trovato più spazio e che potrebbe far rifiatare uno tra Idda e Legittimo.

A centrocampo ballottaggio sulla fascia sinistra tra il colombiano Brayan Vera e il capitano Angelo Corsi con Gerbo ancora titolare a destra viste le assenze di Bittante e Bouah. In attacco confermatissimo Tremolada dietro le punte che saranno nuovamente Mirko Carrettta ed Ettore Gliozzi, andato in rete in quel di Chiavari dopo oltre un mese di astinenza.

Spal: Valoti il punto di forza della Spal

Mister Pasquale Marino vuole continuare il buon momento di forma della Spal, che si presenterà a Cosenza con l'ultimo arrivato dal mercato di gennaio, Jacopo Segre, mentre lo spagnolo Raul Asencio, grande ex del match e protagonista della miracolosa salvezza dei rossoblù nella scorsa stagione, non è riuscito a recuperare in tempo dall'infortunio che lo sta tenendo fuori da novembre.

Il 3-5-2 è ormai il modulo fisso scelto dal tecnico siciliano, che può contare su un Mattia Valoti in forma stellare. Figlio di Aladino, che giocò per due stagioni a Cosenza ai tempi della gestione Pagliuso, Mattia è l'elemento in più degli estensi e con sei gol guida la classifica dei marcatori in casa Spal.

Tra i pali ci sarà Berisha, ormai pienamente recuperato dopo il periodo di stop forzato causa Covid, mentre la difesa a tre è confermata. L'unico vero dubbio di formazione sarà sulla fascia sinistra, con Dickmann favorito su Strefezza. Senza Floccari e Di Francesco, oltre al già citato Asencio, Marino punterà su Seck come spalla di Alberto Paloschi.

Cosenza-Spal: le probabili formazioni, i precedenti e dove vederla

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Sciaudone, Petrucci, Vera; Tremolada; Carretta, Gliozzi

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Sala, Missiroli, Esposito, Valoti, Dickmann; Paloschi, Seck

Arbitro: Abbattista (Molfetta)

Cosenza e Spal si sono incrociate due volte in passato al "San Vito - Luigi Marulla" e, in entrambe le occasioni, il Cosenza si è imposto per 3-1, sia nel 1992/93 in Serie B che nella stagione 2009/10 in Lega Pro.

La partita Cosenza-Spal sarà visibile in diretta su Dazn.