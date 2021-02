Il Milan è chiamato al riscatto dopo la brutta sconfitta di La Spezia. A Belgrado la squadra allenata da Stefano Pioli affronta la Stella Rossa alle ore 18.55 di Giovedì 18 Febbraio. I serbi sono primi in campionato ed hanno superato la fase a gironi senza subire sconfitte. Nella lunghissima settimana che porterà al derby della Madonnina il Milan trova come avversario un ex nerazzurro, l'allenatore Dejan Stankovic. Tra i padroni di casa c'è anche un po' di Italia rappresentata dall'ex Sassuolo e Bologna Diego Falcinelli e dall'ex giocatore del Lecce Filippo Falco. La Stella Rossa provoca recenti dolci ricordi nei cuori dei tifosi rossoneri.

Contro la squadra serba, nella calda estate del 2006, il Milan si aggiudicò gli spareggi per l'accesso ai gironi di Champions League. La stagione 2006/2007 iniziò con le turbolenze di calciopoli e terminò il 23 Maggio 2007 con capitan Maldini che alzò la coppa dalle grandi orecchie. Il cammino del Milan in questa Europa League potrebbe ricordare quell'estate del 2006. In quell'edizione i rossoneri però furno costretti a superare la "quasi infinita serie di rigori" nello spareggio per l'accesso ai gironi contro i portoghesi del Rio Ave sotto una pioggia e un vento che resero ancora più epica l'impresa del Milan.

Oggi c'è da scrivere un'altra pagina della storia delle due squadre.

I serbi vogliono riscattarsi e far vedere l'importanza del loro calcio e la crescita dei giovani talenti guidati da Stankovic. Il Milan deve riuscire a cancellare la sconfitta subita dallo Spezia e rialzare la testa perchè 68 ore dopo il fischio finale della partita odierna, ci sarà quello che sancirà l'inizio del derby. Un tour de force che rivelerà se il Milan è pronto per sognare in grande.

Pioli dovrà fare l'alchimista e dosare al meglio le energie dei suoi giocatori. In così poco tempo il rischio di rovinare quanto di buono è stato fatto è dietro l'angolo. Un giusto mix tra riserve e titolari per i rossoneri con l'esordio dal primo minuto di Mario Mandžukić. Il croato è ancora a quota 0 gol segnati da quando indossa la maglia rossonera.

Al suo fianco agirà l'amico e connazionale Ante Rebic. Ancora a riposo Calabria con Kalulu che dovrebbe partire titolare. A centrocampo e sulla trequarti dovrebbero riposare Kessiè e Calhanoglu rispettivamente sostituiti da Meitè e Krunic.

𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙄 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙤𝙛 𝙖 𝙥𝙖𝙘𝙠𝙚𝙙 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙣𝙖 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙘𝙧𝙖𝙯𝙮... #fkcz 🔴⚪#uel pic.twitter.com/Y6WIhKrgqY — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) October 29, 2020

Europa League: le probabili formazioni

Stella Rossa (3-5-2): Borjan; Degenek, Milunovic, Rodic; Ivanic, Petrovic, Sanogo, Kanga, Gajic; Falcinelli, Ben Nabouhane.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Milan i convocati per i sedicesimi a Belgrado:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.

Stella Rossa - Milan le quote della gara:

Il Milan vincente è quotato a 1,95. I rossoneri dovrebbero avere vita facile in terra serba dove la vittoria dei padroni di casa viene valutata 4,35.

Il pareggio è quotato 3,50. Le quote spingono a dire che sarà una partita che non supererà i 3 gol e quindi la quota più interessante è l'over 2,5 a 1,97, ma difficilmente ci si può sbilanciare su come verranno distribuiti i gol. La quota Gol e la quota No GOL sono quasi equivalenti e viaggiano intorno all'1,80 e 1,90. Il risultato esatto con l'esito più probabile è l' 1 a 2 che viene pagato 8,75. Interessanti sono le quote del primo tempo a reti inviolate e lo 0 a 0 è quotato 2,70. Nonostante non parta come titolare, Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più accreditato a segnare il primo gol del match a 3,60 seguito da Mario Mandzukic a 5,50. Per la Stella Rossa i primi marcatori più accreditati sono Falcinelli e Ivanic a 7,25.