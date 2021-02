La Juventus in questo inizio 2021 ha ritrovato un'importante solidità difensiva. Nelle ultime sei partite è arrivato un solo gol, quello dell'Inter in Coppa Italia nella semifinale d'andata, ininfluente però ai fini della qualificazione della squadra bianconera alla finale della competizione nazionale. Merito anche delle ritrovata forma di Giorgio Chiellini, che sembra aver infuso sicurezza ai suoi compagni di settore. Ci sono stati infatti netti miglioramenti da Bonucci ma anche da parte di Demiral e de Ligt, protagonisti di una grande partita nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

Il turco e l'olandese rappresentano la coppia di difensori centrali del presente ma anche del futuro della Juventus. A questi dovrebbe aggiungersi anche Radu Dragusin.

Radu Dragusin dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus

Il centrale rumeno classe 2002 in questa stagione ha già esordito in Serie A, Coppa Italia e Champions League, dando un'ottima impressione. Sta anche trascinando l'under 23 bianconera (che milita nel campionato di Lega pro), in piena lotta per i playoff promozione in Serie B. Radu Dragusin dovrebbe a breve firmare il rinnovo di contratto con la Juventus. L'eventuale firma certificherebbe come la Juventus nutra piena fiducia nel classe 2002, che è quindi destinato a rappresentare la difesa del futuro della Juventus insieme a Demiral e de Ligt.

Giocatori che probabilmente raccoglieranno il testimone che lasceranno Bonucci e Chiellini.

Radu Dragusin piaceva a Lipsia ed ad alcune società della Premier League

A proposito di Radu Dragusin, il difensore centrale ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e nelle prossime settimane dovrebbe essere ufficializzato il suo rinnovo di contratto. A gennaio alcune società hanno provato a convincere il giocatore offrendogli un ricco contratto a partire da luglio 2021.

Fra queste spiccherebbe il Lipsia ed alcuni club della Premier League. La Juventus però, in intesa con il giocatore, è pronta a dare piena fiducia al giocatore, che dalla prossima stagione dovrebbe entrare stabilmente in prima squadra. In questa stagione invece sta facendo la spola fra squadra di Pirlo e under 23. Fra l'altro nel match di campionato contro l'Albinoleffe, il centrale rumeno ha contribuito alla vittoria della squadra allenata da Lamberto Zauli realizzando anche un gol nel 3 a 0 finale.

La Juventus anche il prossimo calciomercato estivo dovrebbe continuare ad investire su talenti giovani. La società bianconera segue infatti due centrocampisti classe 1998: ci si riferisce a Houssem Aouar del Lione e Manuel Locatelli del Sassuolo.