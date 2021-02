La Juventus in estate si candida ad essere una delle protagoniste del mercato estivo. La sessione di gennaio per la società bianconera ha riguardato prettamente investimenti per l'under 23. Paratici ha speso circa 30 milioni di euro, molti dei quali utilizzati per arrivare al centrocampista del Genoa Nicolò Rovella. Il classe 2001 rimarrà in prestito nella società ligure fino a giugno 2022. In estate invece potrebbero essere importanti acquisti soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Possibile però che la Juventus decida di cedere qualche giocatore, soprattutto quelli non considerati titolari dal tecnico Andrea Pirlo.

Allo stesso tempo saranno valutate anche offerte importanti per giocatori considerati titolari. Somme che potrebbero sistemare le finanze bianconere. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto del Borussia Dortmund per Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus sta dimostrando in questa stagione di essere decisivo in tante partite. Sarebbe considerato incedibile ma se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 35 milioni di euro, potrebbe essere valutata.

Il Borussia Dortmund sarebbe interessato a Szczesny

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Borussia Dortmund sarebbe alla ricerca di un sostituto di Burki, che non sta convincendo dal punto di vista delle prestazioni la società tedesca. Essendo in scadenza a giugno 2023, potrebbe essere venduto per finanziare l'acquisto di un portiere ritenuto più affidabile.

Fra gli obiettivi del Borussia Dortmund ci sarebbe anche Szczesny. Il classe 1990 ha un contratto fino a giugno 2024 con la Juventus e gode della fiducia totale della società bianconera. Una sua partenza sarebbe considerata solo in caso di offerta importante, ovvero superiore ai 35 milioni di euro. Se dovesse essere ceduto la Juventus avrebbe pronto già un sostituto.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021.

Potrebbe arrivare Donnarumma in caso di partenza di Szczesny

La Juventus potrebbe decidere di investire su Donnarumma in caso di partenza di Szczesny. Sarebbe un acquisto a parametro zero quello del portiere attualmente al Milan, in considerazione del fatto che è in scadenza di contratto a giugno 2021.

Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo di contratto con la società rossonera. Ci sarebbe infatti troppa distanza fra offerta della società (circa 7 milioni di euro a stagione) e le richieste del giocatore (circa 10 milioni di euro a stagione). Altro giocatore del Milan che la Juventus starebbe seguendo da vicino è il centrocampista Hakan Calhanoglu. Il nazionale turco, come Donnarumma, è in scadenza di contratto a giugno 2021.