La scorsa estate ha fatto molto discutere il trasferimento di Gonzalo Higuain dalla Juventus all'Inter Miami. La punta argentina, in intesa con la società bianconera, ha rescisso il suo contratto (ricevendo anche una buonuscita) per firmare poi con la società americana che gioca nella Major League Soccer. Stesso iter anche per Matuidi, che aveva ancora un anno di contratto con la Juventus ma che ha deciso di fare una nuova esperienza professionale insieme al suo ex compagno in bianconero. La prima stagione in America per Higuain si è rivelata però molto deludente dal punto di vista delle prestazioni.

In nove partite giocate nel campionato americano non ha dato un grande contributo realizzando un solo gol. L'obiettivo dell'argentino è però quello di riscattarsi nella seconda stagione, che ripartirà il 17 aprile. In un'intervista al giornale argentino Olé infatti l'ex Juventus ha dichiarato che al momento non ritornerà a giocare nel suo Paese natale perché vuole aiutare la sua attuale società a raggiungere grandi traguardi.

Gonzalo Higuain conferma la permanenza all'Inter Miami

In una recente intervista a "Olè" l'ex punta della Juventus ed attuale giocatore dell'Inter Miami ha dichiarato: "Non tornerò in Argentina. Ho tutto me stesso da dare al mio attuale club per il quale ho grande affetto e rispetto". Parole che confermano la volontà del giocatore di riscattare la stagione non ideale che ha disputato lo scorso anno.

L'Inter Miami affronta la Major League Soccer con rinnovate ambizioni e farà il suo esordio in campionato il 18 aprile. Una sfida molto affascinante quella che vedrà la squadra del presidente Beckham che sfiderà i Los Angeles Galaxy. Fra l'altro nell'Inter Miami gioca anche il fratello di Gonzalo Higuain, Federico, che è un centrocampista.

L'assenza di una punta per la Juventus in questa stagione

Tanti tifosi della Juventus in questa stagione hanno rimpianto l'assenza di Gonzalo Higuain, che sarebbe potuto tornare utile anche per le difficoltà fisiche che hanno riguardato (e stanno riguardando) Morata e Dybala. La scelta della Juventus di rescindere il contratto dell'argentino nasce anche per alleggerire i costi di gestione e quindi il monte ingaggi.

Non è un caso che dopo Matuidi e Higuain abbia lasciato anche Khedira a gennaio 2021. Segnale evidente di come la strategia di mercato della Juventus sarà sempre più in direzione giovani. Lo scorso calciomercato estivo infatti sono arrivati diversi giocatori poco più che ventenni. In primis Dejan Kulusevski, a seguire poi Arthur Melo, Weston McKennie e Federico Chiesa. Probabilmente anche la prossima estate il mercato sarà strutturato con l'idea di pescare giovani talenti.