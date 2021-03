Tante proteste e pochi gol, finisce cosi lo scontro di Serie A che metteva in palio punti pesanti per la zona Champions tra Milan e Napoli: i partenopei si impongono per 1-0 a San Siro con una rete di Politano in apertura del secondo tempo.

I partenopei rilanciano le proprie ambizioni Champions, mentre i rossoneri vedono fuggire l’Inter a +9 e restano con un solo punto di vantaggio sulla Juve (che deve però recuperare la sfida col Napoli).

Il film della partita

Il match è molto teso fin dai primi minuti, con un Napoli che conduce la gara e un Milan (condizionato dalle assenze e dalla recente prestazione contro il Manchester United) che aspetta e cerca le ripartenze per colpire.

Il primo tempo si conclude a reti bianche senza particolari occasioni ma con i partenopei che si sono resi più pericolosi.

La seconda frazione di gioco è diversa infatti al minuto 49 dopo una palla persa dal Milan, inizia l'azione dello 0-1 firmato da Matteo Politano lanciato dal solito Piotr Zielinski. Dopo il gol inizia uno pseudo-assedio dei rossoneri, che dopo i cambi effettuati dal mister Pioli cercano disperatamente il gol del pareggio. In un'occasione - in seguito a una punizione di Tonali - Rebic la tocca di testa e mette alla prova i riflessi del portiere partenopeo.

Il match continua con poche emozioni, ma dal minuto 85 succede di tutto: dopo un calcio d'angolo per il Milan, Theo Hernandez si avventa sul pallone prima di tutti e viene toccato da Bakayoko, ma l'arbitro Pasqua fa continuare e inizia una nuova azione del Napoli nella quale Theo, forse arrabbiato per il rigore non concesso, commette un fallo molto duro su Osimhen.

Gioco fermo e proteste da parte di tutti, il Milan vuole il rigore, Il Napoli vuole il cartellino rosso e Pasqua si ritrova a gestire una situazione non facile. Sbriga la prima faccenda e assegna il giallo al terzino del Milan, poi aspetta che Mazzoleni in sala Var gli dia delle indicazioni: viene chiamato a rivedere l'azione e, dopo un veloce check al monitor, conferma la sua decisione iniziale, reputando il tocco di Bakayoko troppo leggero per essere definito falloso.

La partita continua, ma la tensione è ancora alta e al 90° Rebic, dopo aver commesso un fallo, dice qualcosa all'arbitro Pasqua, che lo espelle: poco dopo il direttore di gara sancisce la fine della partita.

I top e flop della partita

Tra i top sicuramente Hysaj, protagonista di un ottimo match, Politano, autore del gol e un inarrestabile Zielinski come sempre.

Nelle file del Milan bisogna sottolineare la buona prestazione da parte di un Tomori sempre attento.

Tra i peggiori c'è Kessie, visibilmente stanco, ma anche Calhanoglu, da poco rientrato e non al top. Per il Napoli non brilla Dries Mertens, che deve ancora ritrovare la giusta forma dopo l'infortunio alla caviglia.

Le polemiche proseguono anche nel dopo gara

Il match si conclude con Napoli che esce da vincitore, ma nel post-partita non si concludono le proteste, con Donnarumma che "litiga" con i giocatori partenopei, Theo Hernandez che su Instagram posta una storia contro l'arbitraggio, con probabili provvedimenti per il terzino francese, e con gli addetti alla moviola che si dividono sull'episodio del rigore non dato.

L'Inter festeggia intanto per il +9 sul Milan, che rappresenta un enorme passo avanti per lo Scudetto a 11 giornate dalla fine.