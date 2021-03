Durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021 Elisa Isoardi aveva parlato alla conduttrice Ilary Blasi della madre Irma. La piemontese aveva dichiarato di non aver avuto modo di dire determinate cose al proprio genitore. La moglie di Francesco Totti, parlando con Isoardi ha proprio ripreso le sue parole e le ha detto, nel corso della puntata andata in onda lunedì 29 marzo, che in studio era presente proprio la donna. Ilary ha detto ad Elisa: "Ci hai parlato di tua madre Irma, una donna molto forte con la quale per diversi mesi non hai avuto contatti. Non bisogna aspettare per dire ti voglio bene alle persone che ami.

Così io ho organizzato questa cosa per fartelo dire in diretta". Sono bastate le prime parole della madre a far piangere Elisa Isoardi: "Ciao bambina mia come stai?", ha chiesto la donna.

La madre di Elisa Isoardi orgogliosa della figlia

Presente in studio durante la puntata dell'Isola dei Famosi era Irma, la mamma dell'avventuriera ed ex conduttrice della Prova del cuoco. "Mamma è molto orgogliosa di te Elisa, tantissimo. Forza, cerca di arrivare alla fine", ha detto la donna mentre la piemontese era visibilmente commossa ed ha domandato: "Sei sicura?". "Sicurissima" ha risposto Irma che ha aggiunto che tutti le vogliono molto bene. Il genitore della 38enne ha continuato affermando: "Tuo fratello ti manda un grosso bacio. Ti è tanto vicino e ti segue sempre".

Irma ha proseguito dicendo che il papà sta molto bene e la segue, tutti in famiglia sono contenti del percorso di Elisa nel reality. "Grazie mamma e saluta anche i nostri nipoti", ha detto la conduttrice.

Elisa Isoardi sulla mamma: 'Non ho avuto il coraggio di confrontarmi con lei'

Ha così preso la parola Ilary Blasi domandando a Isoardi cosa avrebbe dovuto dire alla madre.

"Io gliel'ho sempre detto ti voglio bene. Le devo dire scusa, perdonami per quello che ho fatto", ha replicato l'ex conduttrice della Prova del cuoco. "Sbagliamo tutti, anche noi genitori. Adesso concentrati sull'Isola", ha risposto Irma. La moglie di Totti ha chiesto a quel punto ad Elisa per quale motivo sta domandando scusa alla madre. Isoardi ha replicato dicendo che non è stata buona nei confronti della madre e di averla allontanata.

"Non ho avuto il coraggio di confrontarmi con lei, con una donna fiera che mi ha cresciuta da sola e ha fatto un sacco di sacrifici per me", ha aggiunto la piemontese. Isoardi, commossa per la situazione, ha proseguito dicendo che stava sbagliando e aveva paura di mostrarlo alla madre ma lei lo sapeva e le è stata accanto seppur da lontano. La 38enne ha concluso dichiarando che quando finirà il reality vorrà recuperare il tempo con la mamma. Irma dallo studio dell’Isola dei Famosi 2021 ha risposto: "Quando torni stiamo sempre insieme e ti riempio di baci".