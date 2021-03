Questo lunedì 22 marzo è il giorno del raduno per gli azzurri guidati dal C.T. Roberto Mancini, in vista delle prime tre gare del girone di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar del 2022.

Per l'Italia c'è un triplo impegno: giovedì 25 marzo, allo Stadio Tardini di Parma, affronteranno l’Irlanda del Nord. A seguire, domenica 28 e mercoledì 31 marzo, rispettivamente contro Bulgaria e Lituania in trasferta

Il C.T. ha diramato una lista di 38 convocati per queste tre sfide, in cui compaiono molti volti già assodati del nuovo corso azzurro, ma anche qualche sorpresa inattesa.

Un focus: il nuovo che avanza

Fra i giovani di spicco c'è Alessandro Bastoni: grande abilità nella visione di gioco, coraggio nell’azzardare la giocata per tagliare il centrocampo avversario e duttilità (può giocare sia in una difesa a tre che a quattro): le ottime prestazioni fornite in maglia nerazzurra hanno infatti convinto il C.T. a dargli fiducia.

Il volto nuovo è Rafael Toloi. Difensore centrale dalle grandi abilità fisiche e tecniche, lo troviamo spesso anche in area di rigore avversaria per la rifinitura dell’azione. Grazie a Gasperini, è diventato un difensore affidabile e completo sia in fase di interdizione, sia di impostazione: punto di riferimento di una delle realtà più belle del calcio italiano degli ultimi anni, tanto da diventarne il capitano dopo l’addio del Papu Gomez.

Il centrocampo ha visto la crescita esponenziale di due dei possibili "crack" futuri del calcio italiano. Agli ordini rispettivamente di Antonio Conte e di Roberto De Zerbi, Nicolò Barella e Manuel Locatelli hanno finalmente raggiunto la maturità calcistica - nonostante l’ancora giovane età - che già si intravedeva nelle loro precedenti esperienze nel Cagliari e Milan.

Inoltre c'è l’ormai affermata qualità di Marco Verratti, sviluppatasi ulteriormente durante la pluriennale esperienza a Parigi.

Prima chiamata anche per Ricci dello Spezia, la cui presenza è però subordinata alla decisione delle autorità sanitarie (come per Bastoni, Barella e Sensi).

Saranno tre partite da affrontare al massimo della concentrazione per gli azzurri, per confermare quanto di buono già mostrato in campo internazionale fino ad ora e, se il risultato in campo lo consentirà, per far esordire o crescere qualche nuova promessa.

Dalla disfatta alla rinascita

Era il 13 novembre 2017. Una delle date più buie ed oscure della storia del calcio italiano. In un San Siro l'Italia pareggia 0-0 contro la Svezia e manca così la qualificazione ai mondiali russi del 2018: è uno degli epiloghi sportivi più deludenti di sempre della storia azzurra.

Da quella sera molti "senatori hanno" lasciato spazio alle giovani promesse che, dopo anni di anonimato del calcio italiano – Mondiali 2010, 2014 e 2018, per intenderci – sembrano potersi ritagliare un posto importante nell’élite del calcio internazionale.

Da allora molte cose sono cambiate: C.T. e staff in primis, presidenza federale ma, soprattutto, gli interpreti in campo. Il C.T. Mancini da due anni a questa parte è riuscito ad amalgamare in modo efficace e coinvolgente un mix di talenti che, da inespressi o ancora acerbi per il grande salto di qualità internazionale, hanno acquisito una maturità calcistica notevole.

Un’idea di gioco moderna e innovativa, incentrata sul possesso palla, continuo movimento degli interpreti ed omogenea occupazione degli spazi sul terreno di gioco: questa pare essere la chiave dell'Italia del presente e del futuro.