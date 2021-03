L'eliminazione del Napoli in Europa League contro il Granada potrebbe permettere alla Lega di anticipare il recupero del match di campionato contro la Juventus. Come è noto, infatti, la squadra di Pirlo e quella di Gattuso devono recuperare il match della quarta giornata di campionato. Il match non si disputò perché il Napoli non si presentò all'Allianz Stadium su suggerimento dell'Asl territoriale per evitare rischi contagi. Erano stati infatti riscontrati due positivi nella rosa del Napoli. Da qui prima le decisione del Giudice Sportivo di assegnare la vittoria a tavolino alla Juventus, poi quella successiva del Coni di far rigiocare il match.

L'uscita anticipata del Napoli dall'Europa League permette alla Lega di Serie A di poter ufficializzare la data di recupero il 17 marzo.

In quella settimana infatti Juventus e Napoli non hanno impegni. Una decisione che però non è di gradimento di gran parte dei tifosi campani, che sui social non hanno nascosto il loro disappunto.

Il calendario del Napoli nel caso fosse confermata Juve-Napoli il 17 marzo

Se fosse confermata il 17 marzo come data di recupero di Juventus-Napoli, la squadra di Gattuso si ritroverà ad affrontare nella settimana fra il 14 ed il 21 marzo tre sfide davvero difficili. Prima Il Milan a San Siro il 14 marzo alle ore 20:45, poi la Juventus all'Allianz Stadium di Torino il 17 marzo alle ore 18:45. Infine il 21 marzo sarà impegnata allo stadio Olimpico contro la Roma alle ore 20:45.

Per questo alcuni tifosi campani si sono riversati sui social polemizzando su tale possibilità. Un tifoso ha scritto: "C’è qualcuno che esulta all’eliminazione del Napoli: è la Lega Serie A che finalmente può programmare il recupero di Juventus e Napoli".

Non è mancata la risposta dei tifosi della Juventus. Alcuni di questi sui social hanno sottolineato come nei primi dieci giorni di febbraio la squadra di Pirlo ha affrontato due volte l'Inter in Coppa Italia, la Roma ed il Napoli in campionato prima dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto.

Di conseguenza secondo gran parte dei tifosi bianconeri è giusto giocare.

Le prossime partite della Juventus

E a proposito di impegni di calendario, la Juventus è attesa da un inizio di marzo caratterizzato da tante partite, tutte decisive sia per il campionato che per la Champions League. Martedì 2 marzo ci sarà la 25esima giornata di campionato contro lo Spezia all'Allianz Stadium, sempre a Torino si disputerà la 26esima giornata contro la Lazio, prevista sabato 9 marzo alle ore 20:45.

Infine martedì 9 marzo ci sarà l'attesa sfida di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra del tecnico Pirlo gioca contro il Porto partendo dal 2 a 1 dell'andata per i portoghesi.