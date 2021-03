La crescita esponenziale a livello tecnico-tattico del centrocampista Manuel Locatelli ha accesso l’interesse di diversi club, sia italiani che europei. Il 23enne cresciuto nelle giovanili del Milan, dopo un primo approccio alla Serie A con la maglia dei rossoneri nella stagione 2015/2016, si è affermato come uno dei migliori centrocampisti italiani grazie alle ottime prestazioni fornite negli ultimi tre anni con la maglia del Sassuolo. Ciò che ha colpito i top club è la sua duttilità; ottimo regista offensivo, bravo nella rifinitura ma anche come incontrista. Macina chilometri senza palla riuscendo a trovare sempre spazi e visione di gioco dove altri non riescono.

In una recente intervista rilasciata a Sky Sport ha lui stesso dichiarato: “Non so se questo sarà il mio ultimo anno al Sassuolo”. Ormai raggiunta una discreta maturità calcistica, sembra quindi sentire il bisogno di cimentarsi in una nuova sfida sentendosi pronto per approdare in un top club italiano o europeo.

Juventus e Inter su Locatelli

Il valore di mercato del talento azzurro si aggira intorno ai 40 milioni, cifra in linea con l’andamento del mercato attuale e coerente con età e qualità del calciatore. Attualmente, la cifra sembra essere appetibile in particolare per due club italiani, ovvero Juventus e Inter.

I bianconeri hanno iniziato dalla scorsa stagione un processo di svecchiamento - e quindi ringiovanimento - della rosa, in particolare la scorsa estate con gli acquisti di Chiesa, Kulusevki e Arthur.

Seguendo questa linea progettuale Locatelli si colloca perfettamente fra i giocatori che fanno gola alla dirigenza juventina sia dal punto di vista del percorso gestionale triennale sia dal punto vista delle qualità del giocatore. Le ristrettezze economiche del periodo Covid mettono però degli ostacoli difficili da superare per il buon esito della trattativa, considerato anche che il progetto iniziato dal club di Torino prevede anche un abbassamento del tetto ingaggi e una maggiore sostenibilità economica.

Eventualmente, l’operazione potrebbe essere imbastita con un prestito oneroso con diritto di riscatto o obbligo al realizzarsi di determinate condizioni. Altra opzione plausibile potrebbe essere uno scambio con il Sassuolo con l’inserimento di un giovane dalle grandi prospettive come Frabotta che in maglia neroverde potrebbe trovare il giusto spazio per migliorarsi.

Per quanto riguarda l’Inter, la possibile partenza di Vidal e l’incertezza costante intorno alla permanenza di Eriksen potrebbero lasciare un posto vuoto al fianco di Barella e Brozovic nel centrocampo a 3 di Antonio Conte, grande estimatore di Manuel Locatelli. Il talento azzurro ha un profilo tecnico che si adatterebbe alla perfezione nel centrocampo interista, naturale completamento delle caratteristiche dei centrocampisti nerazzurri già in rosa. Anche nel caso del club nerazzurro l’ostacolo economico a causa delle ristrettezze dovute al Covid risulta piuttosto difficile da essere superato. L’operazione potrebbe andare in porto attraverso uno scambio di prestiti o alla maniera già descritta per la Juventus.

Sirene inglesi per Locatelli

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il talento di Locatelli non sarebbe passato inosservato anche ad alcuni top club europei.

In Inghilterra si parla con insistenza di una stima particolare per il centrocampista azzurro da parte di Pep Guardiola, il quale starebbe seriamente pensando di affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del 23enne ex Milan portandolo al Manchester City.

La crescita di Manuel Locatelli in serie A fino alla nazionale

I numeri dell’attuale stagione di Serie A vedono Locatelli primeggiare dal punto di vista del numero di passaggi riusciti, in particolare dalla trequarti avversaria.

Per arrivare a questi livelli, il talento italiano si è fatto le ossa nelle giovanili del Milan, dal 2009 al 2016. Il suo debutto in Serie A avviene proprio con la maglia dei rossoneri nella stagione 2015/2016 contro il Carpi, partita terminata a reti bianche. Trova maggiore spazio la stagione seguente in seguito all’infortunio di Montolivo, arrivando a vincere da protagonista il suo primo trofeo, grazie al successo in supercoppa italiana contro la Juventus il 23 dicembre 2016.

Nel mercato estivo della stagione 2018/2019 passa al Sassuolo, dove milita ancora oggi e dove ha raggiunto gli alti livelli che lo hanno portato alla prima convocazione in nazionale, ad agosto 2020.