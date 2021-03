Nella giornata del 21 marzo l'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato ospite a Sky Calcio Club, trasmissione televisiva di Sky Sport condotta da Fabio Caressa e che tradizionalmente si svolge la domenica verso le 22:30. L'allenatore toscano ha ribadito l'intenzione di riprendere ad allenare dalla prossima stagione. La sconfitta inaspettata della Juventus contro il Benevento ha riacceso ancora le speranza dei tifosi bianconeri di rivederlo di nuovo a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però ci sarebbe anche il Napoli interessato a Massimiliano Allegri. A confermarlo anche il Corriere dello Sport ed il giornalista sportivo Mario Sconcerti.

Quest'ultimo infatti ha dichiarato che Allegri può ritornare in una panchina di Serie A. Per il giornalista il tecnico toscano potrebbe sostituire Gattuso al Napoli. Sconcerti ha infatti dichiarato: "Gattuso è stato già esonerato tempo fa dalla gente e dalla società".

Ci sono tre squadre che potrebbero ingaggiare Allegri la prossima stagione

Il giornalista sportivo Sconcerti ha parlato di Napoli come possibile destinazione di Allegri per la prossima stagione. Ci sono però altre squadre italiane ed estere interessate ad ingaggiare il tecnico toscano. Ha infatti dichiarato: "In Italia ci sono almeno tre-quattro squadre disposte a fare un progetto sportivo su di lui, a partire da Napoli, Juventus e Roma". Secondo il giornalista sportivo quindi Allegri potrebbe rimanere in Italia anche se a Sky Calcio Club il tecnico toscano non ha scartato la possibilità di allenare nel campionato inglese o in quello spagnolo.

Paratici conferma Pirlo sulla panchina della Juventus

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici nel post partita del match contro il Benevento ha dichiarato che il progetto sportivo continuerà con Pirlo anche la prossima stagione. Dichiarazioni che però prenderanno forza solo se la Juventus dovesse migliorare nelle prestazioni e nei risultati a partire dalla sfida contro il Torino prevista il 3 aprile.

Intanto sui social spopola l'hashtag PirloOut, con tanti tifosi bianconeri che sperano in un addio dell'attuale tecnico della Juventus. Per quanto riguarda il Napoli, la vittoria contro la Roma in campionato conferma l'ottimo momento di forma della squadra di Gattuso. Nonostante questo, il tecnico calabrese dovrebbe lasciare la Campania a fine stagione.

Si parla di Allegri come suo possibile sostituto ma anche di Maurizio Sarri, anche lui come il livornese pronto a rilanciarsi in una nuova esperienza professionale dalla prossima stagione. Da valutare anche la posizione di Fonseca alla Roma, che in campionato sta facendo molto fatica ad ottenere risultati contro le grandi squadre.