Nella serata del 9 marzo, la formazione allenata da Pirlo è stata sconfitta dal Porto. La Juventus, dunque, non è riuscita ad arrivare ai quarti di Champions per il secondo anno consecutivo. Ai bianconeri non sono bastati la doppietta di Chiesa e il gol di Rabiot ai supplementari. Nelle interviste post-partita, Pirlo ha espresso il suo rammarico per le disattenzioni avute nelle due sfide con il Porto: "Abbiamo fatto quattro errori in due gare. Contro il Porto eravamo partiti bene e poi un episodio in area di rigore ci è costato lo svantaggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare".

L'allenatore si è detto convinto di non aver sbagliato la gestione della gara in superiorità numerica.

Il riassunto di Juventus-Porto

Come nella gara di andata, i bianconeri sono stati poco attenti nel primo tempo. Demiral è intervenuto in maniera maldestra su Taremi e ha regalato il calcio di rigore che ha portato in vantaggio i lusitani. La Juventus nel primo tempo non ha creato grandi occasioni per pareggiare il gol subito. La musica è cambiata nel secondo tempo grazie a Chiesa, che segnato una doppietta in 13 minuti. Gli uomini di Pirlo non riusciti però ad approfittare della superiorità numerica dopo l'espulsione di Taremi. La speranza di vincere nei minuti regolamentari si è stampata sulla traversa colpita da Cuadrado al 93° minuto.

Nei tempi supplementari, si è fatta notare probabilmente anche la paura di essere eliminati.

Al 115° è arrivata la doccia gelata per la Juventus. Sergio Olivera ha sorpreso Szczesny segnando il 2-2 su punizione. Rabiot ha riacceso il match al 118°, ma l'assalto finale non ha cambiato le sorti del match per la Juventus.

Le parole di Pirlo sul suo futuro alla Juventus

Al mister bianconero non resta che pensare alle prossime partite che dovrà affrontare la Juve in campionato.

Nel post-partita, Pirlo ha risposto alle voci di un eventuale esonero: "In questo momento sono l'allenatore della Juventus, è solo l'inizio di un progetto più ampio. Questo è solo il primo anno". Anche De Ligt, Chiesa e Cuadrado sono stati intervistati nel post partita. Il difensore olandese pensa che non sia possibile uscire a marzo dalla Champions League per una squadra come la Juventus.

Federico Chiesa ha invece caricato la squadra in vista dei prossimi impegni in campionato e della finale di Coppa Italia: "Crediamo nello scudetto e dobbiamo fare una grande prestazione a Cagliari per dimostrare che la Juve non molla mai". Infine, Cuadrado ha elogiato la squadra dicendo di essere molto orgoglioso del team. Il colombiano spera che la Juventus abbia la stessa voglia vincere anche in campionato.