Il Calciomercato della Juventus la prossima estate potrebbe portare una vera e proprio rivoluzione a sinistra. Alex Sandro, nonostante la doppietta importantissima con il Parma e le parole dell’entourage che ha spiegato come vorrebbe che il futuro del giocatore fosse ancora a Torino, è in bilico. Il brasiliano potrebbe essere utilizzato come pedina per fare cassa e verrebbe valutato dalla società almeno 25 milioni, tanti quanto venne pagato per strapparlo al Porto. Il rendimento del laterale sinistro carioca è altalenante, ma soprattutto sono gli infortuni a influenzare la decisione della Vecchia Signora.

Negli ultimi due anni è stato spesso ai box e solo in questa stagione sono state undici le settimane senza poterlo utilizzare. Inoltre, la fascia sinistra potrebbe perdere anche Frabotta, giovane lanciato da Andrea Pirlo ma che potrebbe essere mandato in prestito a farsi le ossa, oppure potrebbe entrare in uno scambio per qualche colpo di mercato in entrata. Piace, per esempio, al Sassuolo in cui gioca quel Locatelli che è sempre obiettivo numero uno per il centrocampo dei Campioni d’Italia.

Josè Gayà nuova idea per il calciomercato della Juventus

Così, la prossima mossa del calciomercato della Juventus sarebbe quella di trovare un sostituto che possa ricoprire il ruolo di terzino sinistro. L’ipotesi Emerson Palmieri non è accantonata, ma la concorrenza di Napoli e Inter non aiuta sicuramente a tenere il prezzo basso.

Così, secondo la stampa spagnola, si sta concretizzando anche una nuova pista che porta a Valencia. Il capitano dei “Pipistrelli”, in piena crisi di risultati e scivolati fino al quattordicesimo posto in Liga, è Josè Gayà che di mestiere fa il terzino sinistro e sarebbe finito nel mirino della Juve.

Venticinque anni e titolare fisso degli spagnoli, da buon capitano sa come trascinare un gruppo e i bianconeri sembrano avere bisogno di giocatori di personalità.

Poi c’è il profilo tecnico, Gayà non solo è un buon difensore, ma ha piedi abbastanza educati per il ruolo che ricopre, abbinati ad un buona capacità di corsa. Il costo del cartellino, secondo transfermarkt, è vicino ai 35 milioni di euro, ma è possibile che possa scendere, visto che il giocatore potrebbe spingere per approdare in una grande squadra.

Un dettaglio, infine, avvicinerebbe Josè Gayà a Torino: la sua attuale squadra non vorrebbe cederlo ad una società della Liga. Così Atletico Madrid e Barcellona, entrambe accostate al giocatore recentemente, potrebbero avere più difficoltà del previsto a trovare l’accordo. Un’occasione in più per il calciomercato della Juventus che è pronto a dare la caccia al nuovo terzino sinistro.