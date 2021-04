La Juventus in estate dovrà necessariamente rinforzare il settore avanzato. Le tre punte a disposizione di Andrea Pirlo non sono probabilmente sufficienti per affrontare una stagione intera. In quella attuale, il tecnico bianconero in alcune situazioni ha adattato Kulusevski nel ruolo di seconda punta ma lo svedese è considerato a tutti gli effetti un centrocampista di fascia. Sono tanti i nomi nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Si parla infatti di un interesse concreto per Moise Kean, in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton.

Piace inoltre Milik, punta dell'Olympique Marsiglia che potrebbe lasciare la Francia per circa 12 milioni di euro. A questi nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome. Si tratta di En-Nesyri, punta classe 1997 del Siviglia che in questa stagione sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Nel campionato spagnolo ha segnato 17 gol in 32 partite, in Champions League 6 realizzazioni in 8 match disputati. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione non solo della Juventus ma anche di altre società, su tutte Liverpool e West Ham.

La Juventus potrebbe acquistare En-Nesyri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus sarebbe interessata a En-Nesyri. La punta classe 1997 di nazionalità marocchina sta dimostrando tutte le sue qualità nel campionato spagnolo in questa stagione con la maglia del Siviglia.

La grande annata fin qui disputata ha rivalutato ulteriormente il suo cartellino. Secondo transfermarkt.it il valore di mercato del giocatore è di circa 30 milioni di euro, per i giornali sportivi spagnoli però il Siviglia potrebbe venderlo per non meno di 45 milioni di euro. Prezzo importante a cui non sarà semplice arrivare, anche in considerazione dell'attuale situazione economica.

Il mercato della Juventus

En-Nesyri rappresenterebbe uno dei giocatori seguiti dalla Juventus in vista del calciomercato estivo. Secondo alcuni giornali sportivi italiani però la società bianconera avrebbe come primo obiettivo di mercato la punta Moise Kean, protagonista di una grande stagione al Paris Saint Germain. In Francia è riuscito a completare la sua maturazione e solo in questa stagione ha già realizzato quasi 20 gol nonostante non sia un titolare inamovibile della squadra allenata da Mauricio Pochettino.

Kean è però di proprietà dell'Everton, la Juventus quindi dovrà trattare con la società inglese il suo eventuale acquisto. La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, ma non è da scartare l'inserimento di contropartite tecniche per attutire l'esborso economico in cash.