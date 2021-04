Ritmo frenetico per la serie A, che torna in campo da sabato 24 aprile per la 33^ giornata di campionato.

Si comincia alle ore 15 con il derby ligure tra Genoa e Spezia. Gli uomini di Italiano sono reduci dall'ottimo pareggio casalingo contro l'Inter capolista, un match in cui hanno confermato quanto di buono fatto vedere in questo campionato. Anche i rossoblu di Ballardini hanno mosso la propria classifica pareggiando a Marassi contro il Benevento, mettendo ancora una volta in luce l'eterno Goran Pandev, che però non dovrebbe partire titolare nel derby: in attacco infatti dovrebbe giocare la coppia Destro-Scamacca.

Si prosegue alle ore 18 con la sfida del Tardini tra Parma e Crotone, dove entrambe le compagini, relegate in fondo alla classifica, cercano disperatamente punti per coltivare le ormai bassissime chance di salvezza.

Chiude il sabato calcistico italiano, alle 20:45, la sfida tra il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi, che conferma in attacco la giovane promessa Raspadori, e la Sampdoria, con l'eterno Quagliarella che dovrebbe partire dalla panchina per far spazio a Keità.

Inter-Verona e Fiorentina-Juventus: scudetto e Champions nel mirino

Domenica 25 aprile invece si apre con il lunch match del Vigorito tra Benevento e Udinese. Gli uomini di Pippo Inzaghi cercano punti tranquillità puntando sul tandem offensivo Lapadula-Gaich, mentre la compagine friuliana, ormai quasi salva e con meno ansie, ritrova De Paul dopo un turno di squalifica.

Alle ore 15 scende in campo la capolista Inter in casa contro il Verona, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Conte dovrebbe preferire Sensi ad Eriksen, regalando al danese un turno di riposo; in avanti nessun dubbio sulla coppia Lukaku-Lautaro, tra le più prolifiche di tutti i campionati europei.

Al Franchi invece, sempre alle ore 15, va di scena un grande classico: Fiorentina-Juventus; Pirlo dovrebbe preferire Dybala a Morata, cercando nell'argentino, e chiaramente in CR7, i colpi che possano risultare decisivi per rincorrere la Champions League, anche per smorzare le polemiche extra-campo successive al "terremoto" Superleague.

Iachini invece conferma al centro dell'attacco Vlahovic, sperando di regalare una gioia al popolo viola, in una sfida che da sempre ha un significato particolare per i fiorentini.

Il Cagliari per la salvezza, la Roma con la testa in Europa

È quasi un "ultimo treno" invece per il Cagliari di Semplici, che si gioca le residue speranze di salvezza contro la Roma di Fonseca alle ore 18 di domenica, ormai chiaramente con la testa alla semifinale di Europa League contro il Manchester United.

Chiude la domenica la partita delle 20:45 Atalanta-Bologna, con Gasperini che vuole ripartire subito dopo il pareggio proprio contro la Roma di Fonseca. In attacco, Muriel dovrebbe partire titolare al fianco di Zapata.

Punti pesanti in gioco nelle sfide di lunedì

Sfide decisive per la Champions in programma lunedì 26 aprile per concludere il turno. Alle ore 18 il Napoli di Gattuso vuole confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima splendida vittoria contro la Lazio, ma per trovare punti che potrebbero risultare decisivi per la serratissima lotta nelle prime posizioni della classifica deve prima superare il Torino di mister Nicola, anch'esso in ottima forma e reduce da due vittorie nelle ultime tre partite.

I due allenatori dovrebbero confermare gli uomini visti in campo nelle ultime apparizioni, con in attacco Mertens e Insigne per i partenopei e Sanabria per i granata.

Alle 20:45 all'Olimpico invece, si gioca Lazio-Milan che promette spettacolo ed emozioni: Pioli cerca di ribaltare il trend negativo delle ultime apparizioni confidando nell'eterno Ibra, fresco di rinnovo contrattuale per un altro anno; Simone Inzaghi invece, dopo la sconfitta di Napoli, conferma Correa al fianco di Ciro Immobile.