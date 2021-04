La pausa delle nazionali è spesso fonte di apprensione per tifosi e allenatori, che vedono in essa la paura di un possibile infortunio per i giocatori. Da un anno a questa parte però, oltre alle solite preoccupazioni relative a eventuali stop di natura muscolo-scheletrica, si è aggiunto il rischio di contagio da Covid-19.

Con la fine delle gare del turno di qualificazione ai mondiali di calcio 2022, andiamo dunque ad analizzare le situazioni più critiche legate ad alcuni protagonisti della Serie A.

La situazione in casa Napoli

In casa Napoli è sotto osservazione Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco nella giornata di ieri, 1 aprile, era risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone rapido effettuato. Tuttavia, il tampone molecolare a cui si è sottoposto il calciatore nella seguente serata ha dato esito negativo. Stamattina è stato eseguito un ulteriore test, i cui esiti sono attesi per il pomeriggio. Se la negatività dovesse essere confermata, il centrocampista potrebbe essere regolarmente a disposizione contro il Crotone. Da aggiungere infine le negatività dei compagni di club Insigne, Meret e Di Lorenzo.

Sospiro di sollievo per l'Inter di Conte

Tutti negativi i tamponi effettuati in casa Inter. Dopo le positività emerse all’interno del gruppo dell’Italia, a destare particolare preoccupazione per Antonio Conte è stata la situazione legata agli azzurri Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi.

Il tampone rapido effettuato ieri ha dato esito negativo per tutti e tre, dunque via libera agli allenamenti individuali. Ricordiamo infatti che in questi casi vengono prese massime precauzioni per evitare qualsiasi contatto con il resto del gruppo squadra, in attesa dei risultati dei test molecolari.

La situazione in casa Juventus e il caso Soriano nel Bologna

La Juventus dovrà fare i conti con un’assenza importante: Leonardo Bonucci è risultato positivo al test molecolare diagnostico per Covid-19, ed è stato posto in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i compagni di squadra juventini che hanno preso parte al ritiro nazionale insieme al difensore, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi si sono allenati individualmente in attesa dei risultati dei tamponi.

Qualora questi dovessero risultare negativi, i due potrebbero scendere regolarmente in campo nel derby di Torino. Monitorata anche la situazione portieri.

Spogliatoio del Bologna in ansia per Roberto Soriano. Il trequartista sarà sottoposto a controlli continui per scongiurare una positività che renderebbe impossibile la sua presenza nel Bologna nella delicata sfida con l’Inter.

Atalanta e i dubbi per Gasperini, il Sassuolo e la decisione coraggiosa

Nell’Atalanta osservati speciali post-nazionale Matteo Pessina e Rafael Toloi. Dopo una prima negatività, i due calciatori sono stati posti in isolamento con sospensione degli allenamenti, in attesa del tampone molecolare. Mister Gasperini spera di poter fare affidamento su di loro, divenuti ormai imprescindibili nell’11 nerazzurro.

Situazione completamente diversa rispetto alle precedenti in casa Sassuolo. Il club emiliano, in via precauzionale, ha deciso di ricorrere ad una soluzione più drastica: viste le positività di alcuni componenti della Nazionale, pur in presenza di test negativi, i giocatori del Sassuolo partecipanti alle gare con la Nazionale non saranno convocati per la partita contro la Roma. Si tratta del difensore Gianmarco Ferrari e del centrocampista Manuel Locatelli, fresco quest’ultimo di un’ottima prestazione con la maglia azzurra, oltre che del terzino Meret Muldur.