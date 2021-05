La qualificazione alla prossima edizione della Champions League rappresenta un traguardo importante per la Juventus sia dal punto di vista sportivo che economico. Nelle casse bianconere arriverà un tesoretto che potrebbe essere utilizzato in parte anche sul mercato. Fra le principali esigenze della squadra bianconera ci sarebbe anche l'acquisto di un centrocampista di qualità, soprattutto dopo una stagione deludente dal punto vista delle prestazioni dei giocatori impiegati a centrocampo. Non a caso si parla di un interesse concreto per Manuel Locatelli del Sassuolo, che potrebbe quindi lasciare la società emiliana dopo una grande stagione disputata.

Altro giocatore apprezzato dalla società bianconera sarebbe Houssem Aouar. Il centrocampista francese potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale e alcune sue dichiarazioni lo confermerebbero. Tra le squadre che sarebbero interessate alle prestazioni di Aouar ci sarebbero Juventus e Real Madrid.

Aouar potrebbe trasferirsi alla Juventus o al Real Madrid

"La partita contro il Nizza sarà l'ultima con il Lione? Può essere, come può essere di no. Non voglio farmi questo tipo di domande prima di un gara importante e non penso al fatto che questa può essere la mia ultima partita qua": queste le parole di Aouar prima di Lione-Nizza, dichiarazioni che non smentiscono la possibilità che il centrocampista francese possa lasciare il Lione in estate.

Fra l'altro la sua valutazione di mercato rispetto alla scorsa stagione è diminuita di molto. La società francese lo scorso Calciomercato estivo valutava il suo giocatore circa 50 milioni di euro, attualmente invece sarebbe diminuito a circa 30 milioni di euro. Di conseguenza potrebbe diventare un'occasione di mercato della Juventus.

Fra l'altro la società bianconera potrebbe utilizzare come contropartita tecnica Mattia De Sciglio, già al Lione in prestito in questa stagione, e che potrebbe portare ad un risparmio di circa 5 milioni di euro. La società bianconera dovrà prestare attenzione all'iniziativa del Real Madrid, che secondo alcune indiscrezioni vorrebbe portare il centrocampista in Spagna.

Il mercato della Juventus

Aspettando di saperne di più su Aouar, potrebbe arrivare un altro giocatore dal Lione durante il prossimo calciomercato estivo. La società bianconera starebbe valutando l'ingaggio della punta Memphis Depay, che ha già confermato che lascerà la società francese a parametro zero a giugno. Il giocatore olandese è pronto a trasferirsi in una società importante e potrebbe valutare un'eventuale offerta della Juventus. Fra l'altro in bianconero ritroverebbe anche un suo compagno di nazionale ed amico Matthijs de Ligt.