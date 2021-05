La Juventus a due giornate dalla fine del campionato è al quinto posto. Sembra difficile che le squadre che la precedono Atalanta, Milan e Napoli possano perdere punti. Di conseguenza è molto probabile che i bianconeri possano essere protagonisti la prossima stagione in Europa League. La mancata qualificazione alla Champions League potrebbe quindi portare ad un vero e proprio ridimensionamento del mercato, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino. In particolar modo quelli dall'ingaggio pesante. Si parla infatti delle possibili cessioni di Alex Sandro, Rabiot, Ramsey e Cristiano Ronaldo.

Per quanto riguarda invece gli investimenti potrebbero arrivare giocatori in linea con i parametri degli ingaggi stabiliti dalla società bianconera. Si parla infatti di un interesse concreto per il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli mentre per il settore avanzato potrebbero arrivare ben due acquisti. Il primo sarebbe Moise Kean, che ha una valutazione di mercato importante da circa 50 milioni di euro. L'altro potrebbe essere Arkadius Milik, già seguito dalla Juventus in passato.

Il mercato della Juventus in caso di Europa League

La Juventus in caso di qualificazione all'Europa League potrebbe investire su Manuel Locatelli, valutato circa 35 milioni di euro dal Sassuolo. Per il settore avanzato piace Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton.

La Juventus potrebbe offrire gli inglesi come contropartita tecnica Demiral, così a evitare un esborso economico pesante per l'acquisto della punta. Piace inoltre Arkadius Milik, attualmente all'Olympique Marsiglia. La punta potrebbe lasciare la società francese per circa 12 milioni di euro. Altro giocatore gradito dalla Juventus è Gianluigi Donnarumma, che però potrebbe decidere di rimanere al Milan con la probabile qualificazione della squadra rossonera alla prossima edizione della Champions League.

Le possibili cessioni

Oltre ad Alex Sandro, Rabiot, Ramsey e Cristiano Ronaldo, altri giocatori potrebbero lasciare la Juventus a fine stagione. Fra questi spicca Bernardeschi, che guadagna circa quattro milioni di euro a stagione. Il centrocampista potrebbe finire al Milan nello scambio di mercato che porterebbe Romagnoli alla Juventus.

Come già accennato Demiral potrebbe finire all'Everton come contropartita tecnica per l'acquisto di Kean. Altro giocatore che ha molto mercato è Weston McKennie. Il centrocampista americano potrebbe garantire circa 30 milioni di euro in caso di cessione. Da valutare anche il futuro professionale di Morata e Dybala. Per lo spagnolo potrebbe essere rinnovato il prestito con l'Atletico Madrid per un'altra stagione. L'argentino invece in caso di addio di Cristiano Ronaldo avrebbe maggiori possibilità di rinnovare il suo contratto con la Juventus.