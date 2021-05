La Juventus nelle prossime giornate dovrebbe ufficializzare la guida tecnica della squadra per la prossima stagione. Gli ultimi risultati raccolti dai bianconeri nella parte finale di stagione potrebbero essere decisivi per Andrea Pirlo, che è riuscito a conquistare la Coppa Italia e si è qualificato alla prossima edizione della Champions League, e dunque potrebbe essere confermato. Nonostante ciò, non è da scartare la possibilità di un esonero di Andrea Pirlo. Alcuni giornali sportivi hanno ipotizzato diversi nomi come possibili successori del tecnico bianconero.

Zidane e Allegri rimarrebbero i principali candidati per un'eventuale sostituzione di Pirlo. Nelle ultime ore però sembra aver guadagnato posizioni anche la candidatura di Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta sarebbe considerato una prima scelta della Juventus per la sua capacità di valorizzare i talenti ma anche perché non ha mai nascosto il fatto di essere juventino. D'altronde il tecnico piemontese è cresciuto nella società bianconera come giocatore e come allenatore, avendo iniziato da guida tecnica della Primavera bianconera.

Gasperini potrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche la candidatura di Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta piacerebbe molto alla società bianconera, che da due stagioni a questa parte ha iniziato un progetto sportivo basato su giovani di qualità.

Ovviamente, l'eventuale scelta di Gasperini sarebbe avvalorata dai risultati raccolti con l'Atalanta negli ultimi anni, compreso il cammino europeo dei bergamaschi nelle ultime due stagioni. L'anno passato l'Atalanta è arrivata ai quarti di finale di Champions League venendo sconfitta negli ultimi minuti dal Paris Saint Germain, finalista della massima competizione europea.

Quest'anno invece la squadra di Gasperini ha perso negli ottavi di finale contro il Real Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come già anticipato, indipendentemente dal nome del nuovo tecnico, dovrebbe proseguire anche la prossima stagione la strategia di mercato basata sulla valorizzazione di talenti di qualità. Non è un caso si parli di un interesse concreto per Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan.

Per il centrocampo invece piace Manuel Locatelli del Sassuolo mentre si starebbe lavorando anche per un rinforzo per il settore avanzato. Piace la punta dell'Everton Moise Kean.