La Svezia già dalla terza giornata del girone dell'Europeo ritrova Dejan Kulusevski. Il centrocampista della Juventus infatti ha saltato i match contro Spagna e Slovacchia per la positività al coronavirus riscontrata prima dell'inizio della massima competizione europea per nazioni. Un recupero importante quello del ventunenne, che ritrova una Svezia prima in classifica nel girone a 4 punti. La nazionale scandinava precede la Slovacchia a tre punti, la Spagna a due e la Polonia a uno. La sfida contro la Polonia sarà decisiva quindi per la qualificazione agli ottavi di finale, anche se la Svezia, qualora dovesse perdere, potrebbe passare il turno anche come una delle migliori terze del girone.

Di certo c'è molta attesa nel vedere Kulusevski, che può essere il vero trascinatore della Svezia.

In questi giorni però il giocatore della Juventus è stato bersagliato da molte critiche da parte di alcuni addetti ai lavori. Gli è stato rimproverata infatti la poca attenzione nel contagiarsi al coronavirus in una festa in famiglia. Positività che gli ha impedito di giocare le prime due partite del girone. Kulusevski ha riconosciuto l'errore sottolineando ironicamente che durante la festa non poteva certo rinchiudersi dentro il garage.

'Dovevo fare più attenzione'

'È stato difficile stare a casa a guardare, ma è emozionante vedere giocare la Svezia". Queste le dichiarazioni di Kulusevski in riferimento all'ultima settimana trascorsa a casa in quarantena dopo la positività al coronavirus.

Proseguendo l'intervista il giocatore ha aggiunto: "Avevo l'obiettivo di guarire in fretta. Non conosco nessuno che si sia ripreso dal coronavirus dopo una settimana". Kulusevski ha poi parlato del famoso video della festa, in cui il centrocampista si è contagiato con il coronavirus. A tal riguardo ha sottolineato: "Stavo mangiando con la mia famiglia.

Ero a una cena, ho mangiato, avrei dovuto fare attenzione ma se ritorno a casa non è che mi posso rinchiudere in garage".

La reazione dei social nei confronti di Kulusevski

Kulusevski ha poi aggiunto di aver ricevuto tante critiche sui social, con tanta gente che lo ha giudicato. Allo stesso tempo però non sono mancati attestati di stima e vicinanza nei confronti del giocatore.

Ha infatti dichiarato: "Ho sentito l'amore da parte di tante persone che mi chiedevano come stessi". In merito al suo impiego contro la Polonia, Kulusevski ha sottolineato di sentirsi pronto per giocare in quanto il suo corpo ha reagito bene alla positività al coronavirus. Infine ha dichiarato che non è facile passare dal divano a disputare un Europeo con la propria nazionale ma è una bella sensazione ed è pronto a dare il suo contributo alla Svezia.