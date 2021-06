L'Europeo si sta rivelando un'occasione per molti giocatori per mettersi in evidenza, magari dopo una stagione trascorsa in chiaroscuro nei rispettivi club. La Juventus, ad esempio, sta osservando con piacere le prestazioni di Cristiano Ronaldo, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, tutti protagonisti di partite importanti. Stanno deludendo invece Demiral con la Turchia e soprattutto il portiere della Polonia Szczesny, autore di uno sfortunato autogol contro la Slovacchia.

Le ultime prestazioni del portiere polacco starebbero spingendo la Juventus a riflettere sul suo futuro.

La società bianconera sarebbe disposta a cedere l'estremo difensore se dovessero arrivare offerte da almeno 25 milioni di euro.

Secondo la stampa spagnola, i dirigenti del club torinese starebbero già valutando alcuni profili che potrebbero prendere il posto di Szczesny. In particolare, sembra che piacciano soprattutto David De Gea del Manchester United e Kepa del Chelsea.

De Gea o Kepa potrebbero sostituire Szczesny

La Juventus dunque nella prossima stagione potrebbe avere un nuovo portiere. Szczesny, dopo una stagione in bianconero costellata di alti e bassi, non sta convincendo neanche ai campionati europei con la Polonia. Ad esempio, nel match d'esordio contro la Slovacchia, la prima rete della squadra di Hamsik e compagni è scaturita da un errato posizionamento dell'estremo difensore polacco, con il pallone che, dopo aver colpito il palo, è finito sul corpo di Szczesny e poi in rete.

La società bianconera potrebbe lasciarlo partire per circa 25 milioni di euro. L'imminente trasferimento di Donnarumma al Paris Saint-Germain (per il quale si attende solo l'ufficialità) starebbe portando il club piemontese verso due portieri spagnoli che non sarebbero considerati incedibili dalle rispettive squadre.

Si parla infatti di De Gea del Manchester United e di Kepa del Chelsea.

Entrambi hanno una valutazione di mercato che oscilla intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che la Juventus andrebbe a ricavare dall'eventuale partenza di Szczesny.

Juventus a caccia di due centrocampisti e un attaccante

La Juventus è al lavoro per rinforzarsi anche in altri reparti. Servono almeno due centrocampisti di qualità e un nuovo innesto in attacco.

I giocatori che piacciono per la mediana sono Manuel Locatelli del Sassuolo, Miralem Pjanic del Barcellona e Youri Tielemans del Leicester.

Per quanto riguarda il settore offensivo, molto dipenderà dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. In caso di conferma del portoghese, potrebbe arrivare un profilo d'esperienza low-cost. Invece, se CR7 dovesse andar via, allora si virerebbe su giovani di prospettiva come Dusan Vlahovic (Fiorentina) e Gabriel Jesus (Manchester City).