Molte società di Serie A stanno studiando le strategie di mercato da mettere in atto nella sessione estiva. Le più attive sembrano essere quelle che dovrebbero lottare per la vittoria del campionato, ovvero Inter, Milan e Juventus. La società rossonera ha già ufficializzato due importanti acquisti: il portiere Mike Maignan, arrivato dal Lille come sostituto di Donnarumma, e il difensore Fikayo Tomori, riscattato a titolo definitivo dal Chelsea. Per ciò che concerne il mercato dell'altra squadra di Milano, nelle prossime ore dovrebbe giungere anche l'ufficialità del passaggio del centrocampista Hakan Calhanoglu all'Inter, che arriverebbe a parametro zero.

Si parla di un'intesa contrattuale pari a circa 5,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024.

Non ci sono novità ufficiali invece sul mercato della Juventus. La società bianconera sta lavorando in questi giorni su un obiettivo concreto per il centrocampo. Si tratta di Manuel Locatelli, il giocatore del Sassuolo sarebbe l'acquisto gradito dal tecnico Massimiliano Allegri come rinforzo per la mediana. Rimane però il problema valutazione del suo cartellino, con la società emiliana che chiede almeno 40 milioni di euro.

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Manuel Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini sta lavorando in questi giorni per definire l'acquisto dal Sassuolo del centrocampista Manuel Locatelli. Gli emiliani lo valutano circa 40 milioni di euro, la società bianconera però non vorrebbe spendere quella somma.

Starebbe pensando quindi all'inserimento di una contropartita tecnica per diminuire l'esborso economico da presentare al Sassuolo. Il giocatore gradito dagli emiliani sarebbe il difensore Radu Dragusin, centrale classe 2002. I bianconeri potrebbero quindi offrire 30 milioni di euro più il cartellino del difensore. Una proposta che potrebbe soddisfare la società emiliana.

Il mercato della Juventus

La Juventus però potrebbe acquistare un altro centrocampista oltre a Manuel Locatelli. Il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe infatti un mediano abile nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. L'occasione potrebbe arrivare dal Barcellona. La società catalana potrebbe infatti cedere in prestito per due anni Miralem Pjanic, che nell'ultima stagione in Spagna ha raccolto poco minutaggio.

Il tecnico Koeman lo considera una riserva ed è probabile che sarà così anche la prossima stagione. Per questo sarebbe stato lo stesso Pjanic a chiedere la cessione.