La crisi economica generata dall'emergenza coronavirus ha acuito i problemi finanziari di diverse società di calcio, costrette a perdere milioni di euro derivanti dalla vendita dei biglietti e dalle sponsorizzazioni da stadio. Tale situazione sta portando anche tanti giocatori a lasciare a parametro zero le rispettive società per le mancate intese sui rinnovi contrattuali. Solo nelle ultime settimane abbiamo assistito agli addii di Donnarumma e Calhanoglu al Milan così come a quello di Sergio Ramos al Real Madrid. La prossima estate potrebbe ripresentarsi la stessa situazione.

Anche perché tanti grandi giocatori vanno in scadenza a giugno 2022. Basti pensare a Pogba con il Manchester United o a Dybala con la Juventus.

Nell'Inter invece la situazione contrattuale più difficile da risolvere sembra quella riguardante il centrocampista Marcelo Brozovic. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Una situazione che avrebbe già attivato diverse società interessate, fra cui anche la Juventus. A parlare dell'argomento è stato il giornalista sportivo Luca Momblano, che ha sottolineato come il centrocampista croato abbia la stima professionale del tecnico Massimiliano Allegri.

Brozovic piace molto ad Allegri

"Ad Allegri piace moltissimo Brozovic, se lascia a parametro zero l'Inter farà di tutto per acquistarlo".

Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo Luca Momblano in riferimento al possibile approdo del centrocampista croato alla Juventus qualora dovesse lasciare a parametro zero la società nerazzurra. Allegri infatti da tempo ritiene Brozovic il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa in quanto bravo non solo in fase di impostazione ma anche nel garantire equilibrio alla propria squadra.

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi avrebbe chiesto alla dirigenza la permanenza di Brozovic perché lo ritiene un giocatore importante per il suo 3-5-2. Di certo se l'Inter continuerà con la politica della riduzione dei costi (si parla di una diminuzione del monte ingaggi di circa 30%) non è da scartare la possibilità che il giocatore lascia a parametro zero la società nerazzurra alla fine della prossima stagione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale acquisto di Brozovic potrebbe concretizzarsi alla fine della prossima stagione. La Juventus però dovrà rinforzare il centrocampo già durante il prossimo Calciomercato estivo. Il primo acquisto per la mediana dovrebbe essere Manuel Locatelli. Il Sassuolo dovrebbe cederlo per circa 40 milioni di euro. Secondo Bargiggia però la società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. Potrebbe essere decisivo per l'arrivo del serbo a Torino l'inserimento in prestito nell'affare del centrocampista brasiliano Arthur Melo.