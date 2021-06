In questi giorni ha destato molto clamore mediatico il servizio televisivo pubblicato dal programma di Mediaset 'Le Iene' in merito ad una vicenda calcistica risalente al 2018. Un video che, evidentemente, ha fatto il giro del web e che ha portato a reazioni contrastanti da parte di alcuni addetti ai lavori. Uno dei più critici nei confronti dell'arbitro Orsato è stato il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma.

Il fallo Pjanic-Rafinha in Inter-Juventus del 2018

La vicenda risale a Inter-Juventus del 2018, match finito 3 a 2 per i bianconeri e che praticamente consegnò lo scudetto alla squadra di Allegri che, in quella stagione, aveva come rivale sportiva principale il Napoli.

Quella partita fu caratterizzata da molte polemiche, in riferimento alla mancata seconda ammonizione da parte dell'arbitro Orsato per un fallo evidente di Pjanic su Rafinha. Qualora fosse stato sanzionato, avrebbe portato la Juventus a giocare con un uomo in meno per gran parte del secondo tempo. Nonostante la possibilità di utilizzo del Var, Orsato decise di lasciar proseguire e di non sanzionare Pjanic. L'allora procuratore Figc Pecoraro aprì un'indagine ma Rizzoli negò sempre che esistesse del materiale.

Le Iene ha analizzato i video riguardanti il dialogo fra Orsato e la sala Var

La vicenda si è riaperta di recente e 'Le Iene' hanno analizzato il dialogo fra Orsato, Valeri e Giallatini, questi due nella sala Var.

Dal dialogo si evince come gli assistenti in sala Var abbiano confermato come il fallo potesse essere sanzionato con il secondo cartellino giallo. Tale episodio ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Non è mancato il commento pesante del giornalista sportivo Raffaele Auriemma, noto tifoso del Napoli, che ha invitato il presidente De Laurentiis ad intervenire sulla vicenda.

Il giornalista sportivo Raffaele Auriemma sul suo account Twitter ha dichiarato: "Dov’è la giustizia sportiva? Il signor Rizzoli e l’integerrimo fischietto Orsato avranno molte cose da spiegare ai magistrati, anche del tribunale ordinario. Caro De Laurentiis fatti restituire ciò che hanno “scippato” al Napoli". Evidente il riferimento di Auriemma alla mancata seconda ammonizione di Pjanic in Inter-Juventus dopo il servizio mandato in onda dal programma televisivo Le Iene.

I commenti dei follower al tweet di Raffaele Auriemma

Tanti follower hanno commentato il tweet di Auriemma. Un utente ha scritto: "Raffaele, sarà per l’età, ma dimentichi che ci furono 2 rigori netti alla Juve ed una mancata espulsione a Skriniar per fallo da ultimo uomo sul Pipita ..... ma sicuramente te lo sarai dimenticato perché è passato del tempo e non perché tifi Napoli". Un altro utente ha invece postato: "Auriemma, è molto semplice: il Var NON può intervenire sui falli da secondo giallo, lo prevedeva il protocollo e lo prevede tuttora. Il signor Orsato aveva tutto il diritto di prendere la decisione sul campo, non ascoltando il VAR. Ha sbagliato? Si. Ha pagato? Si. Saluti".