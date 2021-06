Una delle principali delusioni della Juventus nelle ultime due stagioni è stato Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese infatti non è riuscito ad incidere come ci si aspettava complici evidentemente alcuni infortuni di troppo ma anche la pandemia da coronavirus. Tutti eventi che non hanno facilitato l'adattamento ad un campionato difficile come quello italiano. Ha destato molto clamore mediatico di recente un'intervista che ha visto protagonista proprio il centrocampista gallese. Aaron Ramsey infatti intervistato dal ritiro della nazionale del Suo Paese prima dell'inizio dell'Europeo, ha lanciato una frecciatina indiretta alla Juventus.

L'ex Arsenal ha dichiarato indirettamente che avrebbe voluto un'attenzione diversa da parte dei preparatori atletici della società bianconera viste le difficoltà da lui incontrate. Allo stesso tempo ha elogiato lo staff presente della nazionale del Galles che lo sta aiutando a ritrovare la forma ottimale. Parole evidentemente non gradite dai tifosi della Juventus, che si sono recentemente scagliati contro il giocatore. E' servito infatti un post social della Juventus di 'in bocca al lupo' a Ramsey per l'inizio dell'Europeo con il Galles a scatenare la reazione infastidita dei tifosi bianconeri.

I post dei tifosi della Juventus su Ramsey

La Juventus prima del match di esordio del Galles contro la Svizzera, ha dedicato questo post a Ramsey: "Tra poco comincia l'Europeo per il Galles, in bocca al lupo ad Aaron Ramsey per la partita contro la Svizzera".

Non è mancata la reazione di alcuni tifosi bianconeri, alcuni dei quali molto duri nei confronti del centrocampista gallese. Un tifoso ha scritto: "Faccia un Europeo in linea con il rendimento avuto alla Juve e poi di trovare un alter signùr indurment come quello che ha trovato a Torino". Un'altra sostenitrice bianconera ha invece postato: "Ma quale in bocca al lupo, non merita nessuna considerazione".

Un altro invece ha scritto: "Ma quale in bocca al lupo, via via, non sputare mai nel piatto in cui si è mangiato". Un altro utente invece ha utilizzato l'ironia, facendo riferimento ai tanti infortuni subiti da Ramsey nelle ultime stagioni. Ha infatti scritto: "Al 20esimo sostituto per infortunio".

Ramsey potrebbe ritornare in Inghilterra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Aaron Ramsey potrebbe ritornare in Inghilterra durante il Calciomercato estivo. Ci sono infatti almeno tre società inglesi interessate all'acquisto. Su tutte spiccano Crystal Palace, West Ham e Arsenal. In quest'ultimo caso sarebbe un ritorno, considerando che il gallese è arrivato alla Juventus nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza proprio con la società londinese.