A più di un anno dall'inizio dell'emergenza Coronavirus a livello mondiale, il virus sembra non voler mollare la presa mutando e incrementando la contagiosità. Grazie ai vaccini però la pericolosità sembra essersi ridotta sensibilmente. C'è però molta cautela da parte dei governi nella gestione di questa emergenza sanitaria. Di recente il presidente del Governo Mario Draghi ha ufficializzato l'introduzione del Green Pass, una sorta di certificato che attesta per ogni singolo individuo di essersi vaccinato per una dose o per due dosi ed eventualmente se si è sottoposto di recente ad un tampone.

Tale Green Pass sarà necessario non solo per l'accesso a ristoranti, bar, musei, teatri o cinema ma anche per assistere ai match di calcio. Altra regola introdotta per assistere alle partite dei campionati italiani negli stadi è la possibilità di accesso degli spettatori al 50% della capienza della struttura. Questo significa che prendendo come esempio lo stadio San Siro (capienza 78275), potranno essere presenti come spettatori circa 34 mila spettatori. Una delle società più colpite da questa nuova disposizione governativa è la Juventus.

Stadi ridotti al 50%: fra le società più colpite la Juventus

L'Allianz Stadium infatti ha una capienza di circa 41 mila spettatori. Di conseguenza con il 50% di spettatori che potranno assistere ai match potrà avere al massimo 20 mila persone sugli spalti.

Considerando però che la media spettatori della società bianconera nella stagione 2018-2019 (l'ultima ad essersi svolta nella normalità) è stata di 39 mila presenti, la perdita potenziale a partita è di circa 19 mila spettatori. Le società meno condizionate da questa nuova disposizione governativa sono Roma e Lazio, che negli ultimi anni hanno raramente riempito l'Olimpico, se non nei grandi match.

Lo stadio in cui giocano le due romane ha una capienza di circa 70 mila spettatori, significa che potranno accedervi 35 mila persone. La Roma però nella stagione 2018-2019 ha avuto una media spettatori di 38 mila, poco più della capienza stabilita dal Governo. Va ancora meglio alla Lazio, che due stagioni fa ha avuto una media di 37 mila tifosi ad assistere ai match.

La normativa degli stadi: al 50% entrerà in vigore il 6 agosto

Tale disposizione governativa potrà essere rivista nelle prossime settimane, soprattutto con l'eventuale diminuzione die contagi e con l'incremento delle vaccinazioni. L'introduzione del Green Pass e della capienza ridotta negli stadi entrerà in vigore il 6 agosto. Il campionato di Serie A invece inizierà il 21 agosto, la seconda giornata invece è prevista a fine agosto prima della sosta per le nazionali.