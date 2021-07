Da quel momento in poi non vi sono grosse occasioni per le due squadre, tranne un pallone capitato sui piedi di Berardi, che manda alto.

Nonostante il contraccolpo emotivo per il gol prematuro degli inglesi, l'Italia inizia pian piano a macinare gioco a fare fare possesso palla, anche se nella prima frazione di gioco colleziona solo due occasioni. La prima con Federico Chiesa che, lanciato a rete, si libera dei vari avversari e va a concludere da fuori area: il pallone esce di poco a lato sulla destra. Poco dopo Ciro Immobile riceve un bel passaggio in area da Di Lorenzo e calcia subito verso la porta ma uno dei difensori riesce in extremis a respingere il pallone. Si va a riposo dunque sull' 1-0 per i padroni di casa.

