Serve infatti una quarta punta che vada ad aggiungersi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala . Con la probabile permanenza del portoghese, la società bianconera difficilmente investirà somme pesanti per un'alternativa ai titolari. Per questo starebbe valutando l'acquisto di Kaio Jorge, punta brasiliana in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

La Juventus è attesa da settimane intense per ciò che riguarda il Calciomercato . Il direttore sportivo Federico Cherubini nei prossimi giorni potrebbe infatti lavorare all'acquisto di Manuel Locatelli, considerato il rinforzo ideale per il centrocampo. Il Sassuolo sarebbe pronto a cederlo ma non è disposto a concedere sconti o dilazioni di pagamento per diverse stagioni. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro e in caso di approdo alla Juventus Locatelli ritroverebbe i suoi compagni di nazionale Chiellini, Bernardeschi, Bonucci e Chiesa.

