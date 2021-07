L'Inter è sempre più attiva sul fronte mercato. La sessione, che si è aperta ieri a Rimini, può riservare tante sorprese per la prossima stagione. Una, decisamente non bella già ricevuta dai tifosi interisti ha riguardato l'addio di Achraf Hakimi: il marocchino, arrivato dal Real Madrid, si è subito imposto sulla fascia destra del 3-5-2 di Antonio Conte. Anche grazie alle sue falcate sulla fascia e i suoi preziosi assist che l'Inter ha raggiunto il suo diciannovesimo scudetto. Ma a campionato concluso, dopo tutti i festeggiamenti, Zhang ha ribadito la linea da tenere per il futuro: mercato dai colpi low cost e soprattutto vendita dei big per risanare il bilancio di fine giugno.

Ecco perché l'offerta del PSG di 70 milioni di euro per il terzino nerazzurro è stata impossibile da rifiutare. L'Inter non ci ha pensato due volte a venderlo con tanto rimpianto. Ora i dirigenti della società meneghina sperano di non veder ripetere la stessa situazione con altri pezzi da 90. Uno su tutti è Marcelo Brozovic: il croato ha un contratto con scadenza giugno 2022. Le pretendenti ci sono, una delle ultime che ha bussato alla porta nerazzurra è stato il Barcellona, ma l'Inter vuole al più presto rinnovare con il suo giocatore.

Inter-Brozovic: previsto rinnovo entro la fine dell'estate

In ogni sessione di mercato è sempre stato sul punto di partire e lasciare Milano, alla fine, però, è sempre rimasto.

Marcelo Brozovic è una pedina troppo importante per il centrocampo nerazzurro, l'unico in grado di fare da collante tra centrocampo e difesa. Privarsene vuol dire togliere una colonna portante nella rosa: ecco perché l'intenzione di Marotta e Ausilio sarebbe quella di intavolare al più presto una trattativa di rinnovo per scongiurare qualsiasi attacco dalle pretendenti.

Finora sono stati effettuati solo sondaggi per capire le intenzioni del giocatore. Se ne riparlerà sicuramente a ritiro già avviato, che l'Inter inizierà l'8 luglio. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla fumata bianca entro la fine dell'estate.

Rinnovo Brozovic: il punto di riferimento è Calhanoglu

Per il rinnovo del croato c'è un punto di riferimento da tenere in considerazione: il neo acquisto Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista ex rossonero ha firmato un contratto da 5 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Probabile, dunque, che per Brozovic la proposta sarà molto simile. Per il momento lui guadagna 3,5 milioni a stagione, 1,5 in meno dell'ex milanista. Chi ha un ingaggio superiore al suo sono Perisic, il suo connazionale che guadagna come Calhanoglu, Arturo Vidal con 6,5 milioni. Sanchez con 7 e poi Eriksen e Lukaku con 7,5 milioni a stagione.