La Juventus nei prossimi giorni inizierà la preparazione estiva. Dal 14 luglio infatti alla Continassa inizierà il ritiro della rosa bianconera. Da settimane il direttore sportivo Federico Cherubini è al lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per incrementare il livello qualitativo dell'organico. In questo momento si valuta soprattutto l'acquisto di Manuel Locatelli. A breve dovrebbe esserci l'incontro decisivo fra Sassuolo e Juventus per valutare l'eventuale trasferimento del centrocampista a Torino. La principale esigenza dei bianconeri è migliorare il centrocampo.

Potrebbe quindi non bastare il solo acquisto di Locatelli, qualora dovesse concretizzarsi. In caso di cessione di Ramsey potrebbe arrivare un trequartista. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la situazione fra Luis Alberto e la Lazio. Il centrocampista spagnolo non si è presentato per il ritiro estivo. Lo stesso Maurizio Sarri ha dichiarato che il giocatore dovrà spiegare le sue ragioni alla società. Sull'argomento ha parlato il giornalista sportivo Graziano Campi, parlando di Juventus come possibilità concreta per Luis Alberto.

'Luis Alberto opzione per la Juventus'

"Nel momento in cui vai alla rottura si può pensare anche di presentare un'offerta per Luis Alberto.

In Italia può avere come opzione la Juventus, non credo l'Inter per motivi economici anche se Simone Inzaghi sarebbe felice di averlo". Queste le dichiarazioni di Graziano Campi in riferimento alla situazione di Luis Alberto, non presentatosi per il ritiro estivo della Lazio. Per Campi la Juventus potrebbe essere una possibilità.

Fra l'altro negli ultimi giorni si è parlato di una possibile offerta cash più il cartellino di Federico Bernardeschi da parte della società bianconera proprio per il centrocampista spagnolo. Anche il giornalista Gianluca Rossi ha parlato dell'argomento, sottolineando che secondo lui il giocatore potrebbe trasferirsi all'estero".

La Juventus sarebbe interessata a Kaio Jorge

La valutazione di mercato di Luis Alberto non facilita evidentemente un suo trasferimento alla Juventus. La Lazio infatti vuole almeno 45 milioni di euro per il cartellino del centrocampista spagnolo. Una somma che potrebbe essere attutita dall'inserimento di Bernardeschi, valutato circa 20 milioni di euro. Rimarrebbe però necessario dapprima cedere Ramsey, anche se l'ingaggio da sette milioni di euro non agevola una sua eventuale partenza. Intanto però la Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato.

Dovrebbe arrivare una quarta punta ad integrare i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il preferito sembra essere Kaio Jorge.