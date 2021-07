Il campionato di Serie B della stagione 2020-2021 ha regalato alcune sorprese molto interessanti. Hanno destato clamore in particolar modo le promozioni nel massimo campionato italiano di Salernitana e Venezia, meno quella dell'Empoli. Proprio la società lagunare è pronta a stupire tutti e starebbe pensando all'ingaggio di Sebastian Giovinco. La punta classe 1987, dopo aver giocato in campionati esteri (passando dall'America all'Asia), potrebbe rescindere il suo contratto con la sua attuale società, l'Al-Hilal, per firmare con il Venezia. Una scelta che sarebbe sorprendente ma motivata dal fatto che Giovinco vorrebbe provare a convincere il commissario tecnico Roberto Mancini per un'eventuale convocazione ai mondiali in Qatar 2022.

La Serie A potrebbe essere quindi un palcoscenico molto importante per il giocatore, che gli darebbe la visibilità necessaria per poter sperare in un'eventuale partecipazione ai mondiali, previsti a dicembre 2022. Fino a qualche giorno fa si era parlato anche di un interesse concreto del Monza per la punta. Il giocatore però vorrebbe giocare nel massimo campionato italiano e non in Serie B, seppur in una squadra che punta alla promozione.

Giovinco potrebbe trasferirsi al Venezia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Sebastian Giovinco potrebbe ritornare in Italia dopo tanti anni all'estero. A volere il suo acquisto il Venezia, che cerca rinforzi di qualità e di esperienza per la stagione 2021-2022.

La società lagunare, infatti, disputerà la Serie A dopo tanti anni e vuole cercare di conquistare la permanenza. L'ultima esperienza professionale in Italia per Giovinco risale al 2015, quando lasciò la Juventus per trasferirsi nella Major League Soccer. A volerlo il Toronto, squadra canadese nella quale gioca quattro stagioni.

Disputa 114 partite segnando 68 gol e diventando uno dei migliori giocatori del campionato americano. Successivamente arriva l'esperienza professionale all'Al-Hilal, squadra qatariota con la quale fino ad adesso ha giocato 57 partite segnando 12 gol. La punta potrebbe rescindere il suo contratto quindi per ritornare in Serie A.

La carriera professionale di Sebastian Giovinco

Come dicevamo, uno degli obiettivi di Giovinco sarebbe anche quello di riconquistare la nazionale italiana. L'ultima presenza con la rappresentativa italiana risale al 2015, prima del trasferimento a Toronto. E' stato quindi fra i convocati dal 2011 al 2015 disputando 23 partite e segnando un gol. La punta vanta anche un secondo posto agli Europei con la nazionale italiana nel 2012 (Italia sconfitta in finale dalla Spagna) ed un terzo posto nella Confederations Cup disputata nel 2013 in Brasile.