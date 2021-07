La vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia del 11 luglio 2021 ha tolto all'Inter la statistica di essere stata l'ultima squadra ad aver vinto in campo internazionale nel panorama calcistico italiano. Una vittoria datata 2010 che, a quanto pare, continua a far discutere soprattutto per quanto riguarda la semifinale giocata contro il Barcellona. Resta, comunque, la storia scritta da quella squadra, guidata da José Mourinho, che riuscì nell'impresa di vincere tutto, l'ormai famoso Triplete, cosa che non era mai riuscita prima a nessuna squadra italiana.

Pique punge l'Inter

Il trionfo dell'Inter nel 2010 in Champions League, a distanza di oltre undici anni, continua a far discutere. I nerazzurri vinsero la finale contro il Bayern Monaco per 2-0 grazie ad una doppietta di Diego Milito in una gara quasi mai in discussione. La doppia sfida che, invece, fece parlare molto e a lungo è stata quella contro il Barcellona in semifinale. Sia all'andata che al ritorno non mancarono gli episodi, anche extra campo, che suscitarono qualche polemica di troppo.

A riaccendere le critiche e il dibattito su quelle due partite è stato il difensore del Barça di oggi e di quella partita, Gerard Pique, che a quanto pare non ha ancora digerito la sconfitta. I nerazzurri, infatti, riuscirono a strappare il pass per la finale battendo i blaugrana all'andata al Meazza per 3-1, per poi venire sconfitti 1-0 al Camp Nou.

Il centrale, durante un evento organizzato a Port Aventura, ha sottolineato:

"Siete stati fortunati nel 2010 quando l'Inter ci ha eliminato, la finale era al Bernabéu e avevo una cosa preparata...siamo andati a giocare a Milano in pullman per colpa del vulcano, quella semifinale è stata scandalosa, ci fecero un furto scandaloso".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli episodi

Nella testa di molti la gara tra Barcellona e Inter è stata decisa soprattutto dal fallo di mano fischiato a Yaya Touré in occasione del gol del 2-0 nella gara di ritorno al Camp Nou, annullato dal direttore di gare. Pique richiama anche un evento extra campo come il viaggio in pullman a causa delle ceneri di un vulcano.

Ma, in realtà, nella sfida di andata l'episodio più clamoroso fu quello di Diego Milito che, sullo 0-0, viene fermato dall'arbitro in fuorigioco, inesistente, quando era praticamente a tu per tu con il portiere avversario, Victor Valdes. Senza dimenticare l'espulsione a Thiago Motta nella gara di ritorno per simulazione di Busquets.

Una partita che fu dominata dalla squadra allenata da José Mourinho, ma che non è stato ancora digerito dal mondo Barcellona. La squadra blaugrana, d'altronde, era definita di extraterrestri e tra le più forti della storia del calcio. Ma i nerazzurri ebbero la meglio, anche nella bolgia del Camp Nou, con la parata di Julio Cesar su Leo Messi nel primo tempo ancora impressa nelle menti di tutti i tifosi.