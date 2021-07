Mercoledì 21 luglio 2021 continuano le partite valide per la qualificazione alla Champions League 2021-2022. Sono sette le partite che completano l'andata del secondo turno della fase preliminare per l'accesso alla competizione. Di seguito analizziamo i vari match in programma.

Analisi dei match Champions League

Qaýrat Almaty (Kaz) - Stella Rossa (Srb)

La squadra kazaka nel turno precedente è riuscita a battere l'Haifa Maccabi e in questa fase si deve scontrare contro i serbi della Stella Rossa, che entrano in gioco ora nella competizione in quella che sarà una partita combattutissima.

L'Almaty si trova al terzo posto del suo campionato, che attualmente è nel vivo della stagione, a differenza della Stella Rossa che invece ha giocato solo la prima giornata del proprio torneo nazionale. Un dettaglio da non trascurare. I precedenti tra queste due squadre indicano che i match si sono conclusi sempre con almeno due gol realizzati; il bilancio parla di due vittorie per parte.

Pronostico: X2+OV 1,5 / Multigol 1-3

Malmoe (Swe) - HJK Helsinki (Fin)

Questi due club si trovano a sfidarsi a campionato iniziato sia in Svezia che in Finlandia, per questo motivo sarà una partita equilibrata, dove nessuna delle due squadre si vorrà scoprire più di tanto per rischiare di prendere gol. Entrambe le compagini si trovano ad ora al primo posto nei rispettivi campionati.

Le due squadre si sono incontrate solo tre volte nel corso della storia, e in tutte e tre le occasioni ad avere la meglio è sempre stato il Malmoe.

Pronostico: OV 2,5 / 1x

Mura (Slo) - Ludogorets (Bul)

Il Ludogorets arriva a questa partita dopo aver vinto sabato scorso la Supercoppa di Bulgaria per 4-0 contro il CSKA Sofia, mentre i padroni di casa provengono da un esordio in campionato molto negativo, ovvero una sconfitta per 3-0 in casa contro il Tabor Sezana.

La squadra slovena nel turno precedente è riuscita a superare l'ostacolo Shkendjia, mentre i bulgari hanno sconfitto e eliminato il Soligorsk. I favoriti in questo match sono gli ospiti, che sono superiori sia dal punto di vista fisico (in quanto il loro campionato è quasi alla fine), sia sul piano tecnico.

Pronostico: Over 2,5 / X2+OV 1,5

Slovan Bratislava (Svk) - Young Boys (Svi)

Lo Slovan Bratislava al primo turno ha superato lo Shamrock Rovers, anche se dopo la vittoria per 2-0 all'andata, al ritorno ha poi perso per 2-1.

La squadra svizzera invece entra in gioco proprio in questo secondo turno preliminare e, in attesa di ricominciare in campionato, pare favorita sia per la vittoria della partita che per il passaggio del turno.

Pronostico: Goal / 2+OV 1,5

Legia Varsavia (Pol) - Flora Tallin (Est)

I polacchi padroni di casa sono considerati molto più forti della squadra estone, soprattutto dal punto di vista tecnico, per questo motivo il Legia Varsavia non può permettersi di sbagliare e deve centrare assolutamente la vittoria.

Pronostico: 1/1+OV2,5

Olympiakos (Gre) - Neftci Baku (Aze)

Anche in questo caso i padroni di casa partono favoriti, l'Olympiakos da anni riesce a centrare la partecipazione in Champions o in Europa League.

Per questo motivo non può sbagliare, soprattutto considerando il livello dell'avversario con cui si dovrà misurare.

Pronostico: 1/ 1+OV 3,5

PSV Eindhoven (Ola) - Galatasaray (Tur)

PSV-Galatasaray si prospetta come il vero big match della giornata. Entrambe le squadre entrano ora in gioco nella competizione e promettono di dare tutto per ottenere la qualificazione al turno successivo. I padroni di casa ovviamente partono favoriti anche perché almeno sulla carta sono molto più rispetto alla squadra avversaria, ma quest'ultima certamente non andrà in Olanda per fare una visita di cortesia e cercherà di mantenere il risultato in bilico, per poi giocarsi la qualificazione in casa tra le mura amiche.

Pronostico: Goal + OV 2,5 / 1+OV 1,5