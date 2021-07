In casa Torino c'è grande incertezza sulla strategia da attuare sul mercato questa estate. Tutto, infatti, ruota intorno a Andrea Belotti, visto che il Gallo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e senza rinnovo sarà praticamente certa la cessione per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo. Alla luce di ciò, i granata, con la perdita del proprio capitano e centravanti, andranno alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e il nome finito nel mirino del club di Urbano Cairo sarebbe quello di Andrea Petagna.

Il Torino pensa a Petagna

Il Torino avrebbe cominciato a sondare qualche pista per cercare di rinforzare il reparto avanzato. I granata, infatti, non vogliono farsi trovare impreparati qualora fossero costretti a cedere Andrea Belotti, che piace molto a Milan e Roma. Il capitano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare e per questo il patron, Urbano Cairo, non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno prossimo, che rappresenterebbe una vera e propria beffa visto che solo qualche anno fa chiedeva 100 milioni di euro per il suo cartellino.

Come potenziale sostituto il Toro starebbe pensando al centravanti del Napoli, Andrea Petagna.

L'ex Spal e Atalanta all'ombra del Vesuvio è chiuso da Dries Mertens e Victor Osimhen e per questo potrebbe chiedere la cessione, visto che vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto l'anno scorso. Il classe 1995, infatti, nell'ultima stagione ha messo a segno quattro reti e collezionato tre assist in ventisei partite di campionato, a fronte di una rete all'attivo in coppa Italia, mentre non ha mai timbrato il cartellino in sei gare di Europa League.

In questo modo il Torino avrebbe il suo centravanti, che si giocherebbe una maglia da titolare con Simone Zaza.

La richiesta del Napoli

Il Napoli non ritiene incedibile Andrea Petagna e per questo motivo è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il Torino. I granata per ora hanno fatto solo qualche sondaggio ma non è escluso che l'affare entri nel vivo non appena viene definita la situazione relativa a Andrea Belotti.

L'attaccante è stato acquistato dalla Spal per 16 milioni di euro a gennaio 2020, pur restando in prestito a Ferrara per sei mesi. La sua valutazione, attualmente, si aggirerebbe sui 10 milioni di euro ma non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica. In caso contrario la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo allo scattare di determinate condizioni. Il nome che potrebbe interessare è quello di Daniele Baselli, in grado di abbinare le due fasi in mezzo al campo.