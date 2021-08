La Juventus saluta Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha già lasciato Torino con destinazione Lisbona. Risponderà infatti alla convocazione con la nazionale portoghese e nei prossimi giorni si trasferirà probabilmente a Manchester, da capire se sarà lo United (possibilità più concreta) o il City la sua nuova società.

Un addio che porterà inevitabilmente la società bianconera ad acquistare un'alternativa al portoghese. Si parla molto del possibile arrivo di Moise Kean in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro.

Di certo sorprende la modalità con cui il portoghese ha deciso di lasciare la società bianconera, a pochi giorni dalla fine del mercato.

Il bilancio di Cristiano Ronaldo alla Juventus dice che in tre stagioni ha realizzato più di 100 gol con i bianconeri vincendo due campionati, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Non è riuscito però ad aiutare la Juve in Champions League, con i bianconeri che nelle ultime tre stagioni hanno avuto come miglior risultato nella massima competizione europea un quarto di finale nella stagione 2018-2019.

Per questo, secondo il giornalista sportivo Carlo Alvino, il portoghese rappresenterebbe uno dei flop di mercato più grandi della storia del calcio.

'Cristiano Ronaldo uno dei flop più grandi della storia del calcio"

In una recente intervista a Radio Kiss Kiss Carlo Alvino ha parlato anche dell'addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo, che nelle prossime ore potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

Il giornalista sportivo ha dichiarato: "Quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus è un flop storico, il rendimento del portoghese con i bianconeri non è stato all'altezza delle aspettative di tifosi e società". Proseguendo la sua intervista Alvino ha aggiunto: "Si tratta di uno dei flop più grandi della storia del calcio".

Il giornalista sportivo ha sottolineato che in questi anni si è parlato delle scarpette speciali di CR7, del fatto che avesse un'età biologica inferiore rispetto a quella anagrafica: alla fine però i suoi risultati non sarebbero stati straordinari, almeno dal punto di vista dei risultati raggiunti con la Juventus.

Cristiano Ronaldo sarebbe vicino al trasferimento in Inghilterra

Considerando le statistiche, l'esperienza professionale di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stata più che soddisfacente. In tre stagioni infatti ha realizzato più di 100 gol. Non è riuscito però a portare i bianconeri a vincere in Champions League. Fra l'altro la scorsa stagione è stato uno dei peggiori in campo dei bianconeri nelle due sfide negli ottavi di finale contro il Porto.

La decisione di trasferirsi in Inghilterra (United o City) potrebbe essere motivata dal fatto che il portoghese proverà nuovamente a conquistare la Champions League.