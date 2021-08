I problemi dell'Arsenal rischiano di "riversarsi" indirettamente sull'Inter. La squadra londinese è partita male nella Premier League 2021/2022, con una sconfitta per 0-2 a opera del Brentford che ha fatto la storia. I Gunners, infatti, non perdevano all'esordio nel campionato inglese da 43 anni, e questa falsa partenza ha fatto finire sulla graticola l'allenatore Mikel Arteta, sul quale già c'erano dei dubbi ancor prima dell'inizio del torneo.

L'Arsenal è reduce dal deludente ottavo posto in classifica dello scorso anno: una posizione che non solo ha tenuto la formazione britannica fuori da Champions ed Europa League, ma anche dalla nuova Conference League.

Inevitabilmente, la stagione che è appena cominciata dev'essere quella del riscatto, con una squadra pronta per tornare a competere ai massimi livelli in patria e ovviamente per qualificarsi alle coppe europee dell'anno prossimo. Per tutti questi motivi, lo scivolone all'esordio col Brentford ha fatto male e ha riaperto il dibattito sulla posizione di Arteta, il quale a questo punto potrebbe avere i giorni (o le settimane) contati sulla panchina dell'Emirates Stadium.

I tifosi dei Gunners, dopo la sconfitta alla prima di campionato, sui social network hanno chiesto l'esonero del tecnico spagnolo, invocando allo stesso tempo l'avvento di Antonio Conte.

Al momento sembra che il club del presidente Josh Kroenke abbia deciso di dare ad Arteta una conferma a tempo, ma nel frattempo l'idea Conte starebbe cominciando a farsi strada anche tra i vertici della società.

Inoltre il tecnico salentino potrebbe essere un asso nella manica importante per il sodalizio inglese per tornare sull'obiettivo Lautaro Martinez.

Arsenal: con Conte in panchina ci sarebbe una carta in più per arrivare a Lautaro

Dopo l'addio all'Inter da fresco vincitore del 19° scudetto della storia nerazzurra, Antonio Conte non ha trovato un'altra squadra pronta ad ingaggiarlo.

Si era parlato del Real Madrid (ma il presidente dei blancos Florentino Perez ha poi smentito questa indiscrezione di mercato), quindi di alcuni top-club della Premier League. Chelsea, Manchester United e City hanno confermato i rispettivi tecnici (Tuchel, Solskjaer e Guardiola) mentre il Tottenham alla fine ha scelto di dare il via ad un nuovo progetto affidandosi al portoghese Nuno Espirito Santo.

Adesso però per l'ex interista potrebbe aprirsi la strada che porterebbe a Londra, sponda Arsenal. Conte vorrebbe fare una nuova esperienza in Premier League dopo quella vincente (non senza qualche strascico polemico) al Chelsea e, di conseguenza, se dovesse arrivare una telefonata dai dirigenti della compagine londinese potrebbe anche pensarci.

Il nodo ingaggio (circa 12 milioni di euro all'anno) non sarebbe un problema per le casse della società britannica, invece ci sarebbe da capire se l'allenatore pugliese se la sentirebbe di subentrare in corsa con un organico di certo non plasmato secondo le sue esigenze.

A proposito di rosa della squadra, se Conte dovesse arrivare all'Arsenal con il Calciomercato ancora aperto, potrebbero essere problemi per l'Inter.

L'ex Juventus potrebbe chiedere Lautaro Martinez tra i rinforzi principali per la sua esperienza all'Emirates Stadium, e proprio la sua presenza in panchina potrebbe rappresentare una "tentazione" in più per il centravanti argentino.

Finora non solo l'Inter, ma anche il giocatore (tramite il suo procuratore Camano) hanno ribadito la volontà di continuare insieme e di sedersi al tavolo delle trattative per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2023 con ritocco dell'ingaggio.

Tuttavia, l'idea di poter tornare ad allenarsi agli ordini di Conte, con il quale è maturato molto all'Inter, unita allo stipendio faraonico che l'Arsenal potrebbe garantirgli (si parla di 17 milioni a stagione) potrebbero far emergere nel "Toro" la volontà di vestire la maglia dei Gunners.