La Juventus, dopo più di un mese dall'inizio del Calciomercato, ha ufficializzato il suo primo acquisto. Si tratta di Kaio Jorge, che sarà la quarta punta del settore avanzato bianconero. E' stato inoltre definito l'acquisto di Manuel Locatelli in prestito di due anni, con obbligo di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro. Di recente, però, ha suscitato molto clamore mediatico anche il post pubblicato da Cristiano Ronaldo sui suoi account social ufficiali. Il portoghese ha smentito le indiscrezioni di mercato che lo riguardano e che parlano di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain o al Real Madrid.

Non ha però dichiarato che rimarrà alla Juventus, alimentando inevitabilmente le voci di mercato su un suo possibile addio alla società bianconera. Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin. Riprendendo il post di Cristiano Ronaldo, ha infatti dichiarato: "Il fatto che Cristiano Ronaldo non citi mai la Juventus, dimostra che il portoghese pensa solo a sé stesso, quantomeno rimane coerente".

I commenti degli utenti al post di Biasin

Diversi i commenti degli utenti al post di Fabrizio Biasin. Un tifoso, probabilmente juventino, ha infatti scritto: "A me, di chi mi promette amore eterno, di chi si proclama Re di Torino, e poi insegue i petrodollari per "realizzare i sogni di un bambino cresciuto", non me ne frega niente.

A me interessa che chi indossa quella maglia lo faccia con impegno e professionalità. E Cristiano lo fa". Un altro follower del giornalista sportivo ha invece scritto: "Meglio uno che non cita la squadra ma dice sono concentrato sul mio lavoro che, i vari bacia maglie tipo il vostro Lukaku o Donnarumma".

Il futuro professionale di Cristiano Ronaldo

La punta della Juventus Cristiano Ronaldo ha quindi smentito le indiscrezioni di mercato in merito ad un suo possibile trasferimento al Psg e al Real Madrid. Mancando però più di dieci giorni alla fine del mercato non è da scartare la possibilità che se arrivi un'offerta importante la Juventus possa considerare la cessione del portoghese.

Si dovrà però definire nei prossimi giorni e non a fine mercato, anche perché la società bianconera dovrebbe trovare un sostituto. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sono due i giocatori che interessano come possibili sostituti della punta portoghese. Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain dopo l'arrivo in Francia di Leo Messi. Così come Gabriel Jesus il Manchester City, soprattutto se la società inglese dovesse acquistare Harry Kane. Entrambi i giocatori hanno un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro, ma potrebbero essere ceduti in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.