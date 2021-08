Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra tra le fila dell'Inter nel precampionato è stato sicuramente Martin Satriano. Il giovane attaccante uruguaiano, complice la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro e il fatto che Lautaro Martinez abbia partecipato alla Coppa America fino a fine luglio, ha trovato maggiore spazio riuscendo ad impressionare anche il neo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di diversi club sia di Serie A che di Serie B.

L'ultimo a provarci è stato il Cagliari, in cerca di un rinforzo in attacco, ma alla fine il trasferimento in Sardegna è saltato.

Inzaghi tiene Satriano

Uno dei giocatori che avrebbe potuto lasciare l'Inter questa estate era Martin Satriano. I nerazzurri sono stati tra i protagonisti in assoluto in uscita, cedendo due big come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku per una cifra complessiva da quasi 200 milioni di euro, oltre ad altre partenze minori in prestito o a titolo gratuito come Lazaro, Salcedo, Nainggolan, Dalbert e Joao Mario su tutti.

Anche Satriano sarebbe potuto partire con la formula del prestito secco per permettergli di giocare con maggiore continuità, visto che a Milano sarà chiuso da Lautaro Martinez, Correa e Dzeko, oltre a dover capire quali sono le condizioni reali di Alexis Sanchez.

A bloccare tutto, però, è stato il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che ha potuto vedere da vicino le qualità dello stesso Satriano. Secondo Sportitalia è stato proprio l'allenatore a porre il veto sulla partenza del classe 2001, colpito dal precampionato svolto, tanto da fargli fare anche l'esordio in campionato, nella prima giornata contro il Genoa.

Su di lui c'era il forte interesse del Cagliari che, però, si è scontrato contro il muro nerazzurro e per questo alla fine ha deciso di virare su Keita Baldé.

Il futuro di Satriano

Almeno fino a gennaio, dunque, Martin Satriano, resterà all'Inter, in attesa di capire quando tornerà in campo Alexis Sanchez. A gennaio, poi, si tireranno le somme sul minutaggio accumulato dal giovane attaccante uruguaiano in questi mesi.

Non è escluso che possa partire sempre con la formula del prestito qualora il Nino Maravilla dovesse dare maggiori garanzie dal punto di vista fisico. Occhio sempre al Cagliari, che in rosa ha sempre Nahitan Nandez, rimasto in Sardegna ma ad un passo dal club meneghino nelle scorse settimane. Alla fine è saltato tutto anche per la mancata cessione di un centrocampista nerazzurro all'interno della rosa nerazzurra. Una serie di intrecci che verranno valutati, dunque, a gennaio ma, intanto, Inzaghi potrà godersi Satriano cercando di ritagliargli anche uno spazio di rilievo.