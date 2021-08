Le prossime ore potrebbero essere decisive per la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli. I bianconeri vogliono il centrocampista classe 98 e il ragazzo vuole la Vecchia Signora. Il problema, però, è il Sassuolo. Il club neroverde sarebbe fermo sulle sue posizioni e non vorrebbe accettare un prestito biennale come propone la Juventus. Inoltre, la forbice sulle cifre sarebbe abbastanza ampia. Dunque, se le parti non dovessero venirsi incontro la trattativa potrebbe anche saltare. La Juventus potrebbe addirittura decidere di rimandare l'operazione.

Juventus - Sassuolo si tratta per Locatelli

Juventus e Sassuolo nelle ultime ore si sarebbero risentite per parlare ancora di Manuel Locatelli. Il club neroverde avrebbe abbassato le sue richieste a 35 milioni, mentre i bianconeri non andrebbero oltre ai 25 milioni totali. La Juventus proporrebbe un prestito biennale e il primo anno verserebbe 2,5 milioni, la stessa cifra verrebbe versata il prossimo anno per un totale di 5 milioni. Mentre il riscatto sarebbe fissato a 20 milioni. Dunque, la forbice tra domanda e offerta è di 10 milioni. La Juventus, però, punterebbe sulla ferma volontà del ragazzo di approdare in bianconero. Non è da escludere nemmeno una fumata nera e Federico Cherubini potrebbe fare slittare l'operazione al 2023, anno in cui Locatelli andrà in scadenza con il Sassuolo.

Anche perché il ragazzo non avrebbe intenzione di rinnovare con il club neroverde. Adesso non resta che attendere di capire se le parti troveranno un accordo e finalmente Locatelli varcherà i cancelli della Continassa oppure se resterà al Sassuolo. Per il centrocampo dei bianconeri resterebbe viva anche la pista Miralem Pjanic: il bosniaco vorrebbe tornare a Torino e starebbe facendo di tutto per riabbracciare Massimiliano Allegri e i suoi ex compagni di squadra.

La Juventus ritrova tutti i nazionali

La Juventus, in queste ore, non è solo al lavoro per portare a Torino Manuel Locatelli. Infatti, alla Continassa c'è grande fermento visto il rientro dei nazionali. Al JTC sono rientrati Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Danilo, Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Adesso il gruppo di Massimiliano Allegri è al gran completo e la preparazione entrerà davvero nel vivo. Il primo appuntamento di rilievo sarà il trofeo Gamper. Contro il Barcellona il tecnico livornese potrà schiererà tutti i suoi campioni e la Juventus potrà così mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio del campionato. I tifosi bianconeri, però, cullano il sogno di vedere anche Manuel Locatelli alla Continassa e adesso la palla passa a Federico Cherubini che deve convincere il Sassuolo a mollare un po' gli ormeggi per chiudere la trattativa.