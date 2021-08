La Juventus è attesa da giorni impegnativi in tema mercato. L'addio imprevisto di Cristiano Ronaldo porterà probabilmente la società bianconera ad acquistare una o due punte, potrebbe inoltre arrivare un centrocampista di qualità. Molto dipenderà però dall'eventuale cessione sulla mediana. Attualmente infatti c'è molta abbondanza, anche perché come confermato anche da Allegri il recupero di Arthur Melo prosegue molto bene dopo l'intervento per la calcificazione ossea. Potrebbe ritornare a disposizione da ottobre. Se però dovesse arrivare un'offerta per Ramsey, la società bianconera la valuterebbe.

Rimanendo sempre in tema cessioni la società bianconera starebbe lavorando anche alla partenza di alcuni giovani per permetter loro di andare a giocare da titolare. Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera in questi ultimi giorni di mercato ci si sono Radu Dragusin, Filippo Ranocchia e Nicolò Fagioli. Il difensore potrebbe trasferirsi in prestito al Cagliari, il centrocampista umbro al Vicenza. Per quanto riguarda invece il talento piacentino, si parla di un interesse concreto di alcune società di Serie B, fra queste anche la Cremonese.

Nicolò Fagioli potrebbe trasferirsi in prestito

"Farà una stagione da protagonista". Queste le dichiarazioni dell'agente sportivo Andrea D'Amico in riferimento al suo assistito Nicolò Fagioli.

Il centrocampista classe 2001 ha la fiducia della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri. Difficile però che rimanga nella società bianconera anche perché rischierebbe di giocare poco considerando l'abbondanza a centrocampo. Si parla di una sua possibile cessione in prestito per permettergli di giocare titolare. La Cremonese è una delle società interessate al suo acquisto ma ci sarebbero altre che potrebbero presentare un'offerta per il giocatore.

Da parte della Juventus però ci sarebbe la volontà di lasciarlo partire in prestito secco anche perché Fagioli potrebbe diventare uno dei riferimento del centrocampo del futuro della Juventus. Intanto notizia recente la convocazione di Fagioli e di Ranocchia nella nazionale under 21 italiana. Il commissario tecnico Nicolato ha deciso quindi di valutare da vicino i due talenti bianconeri.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi definire in questi ultimi giorni di mercato altre cessioni dopo quella di Cristiano Ronaldo al Manchester United. A proposito del portoghese: si trasferisce alla società inglese per circa 25 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2023 da circa 30 milioni di euro a stagione. La partenza del portoghese alleggerisce in maniera significativa il bilancio d'esercizio della società bianconera.