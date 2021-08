La Juventus è stata probabilmente la protagonista principale del calciomercato estivo in Italia. L'addio di Cristiano Ronaldo infatti ha suscitato un clamore mediatico importante. Il portoghese ha deciso di lasciare la Juventus per ritornare al Manchester United, società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Dopo essere cresciuto nello Sporting Lisbona, per il portoghese arrivò il trasferimento al Manchester United all'età di 19 anni, dove giocò diverse stagioni prima dell'esperienza professionale al Real Madrid. Anni di successi in Spagna fino all'arrivo alla Juventus nel 2018, dove in tre stagioni ha realizzato più di 100 gol.

Il portoghese non ha però rispettato il contratto con la società bianconera in scadenza a giugno 2022 ritornando al Manchester United. Tanti addetti ai lavori hanno parlato delle possibili motivazioni che avrebbero spinto il portoghese a lasciare la Juventus. Fra queste ci sarebbe anche il rapporto professionale non ideale con Massimiliano Allegri.

Il possibile difficile rapporto fra Cristiano Ronaldo e Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni, fra i motivi che avrebbe portato Cristiano Ronaldo a lasciare la Juventus ci sarebbe anche il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. I due avevano già avuto modo di lavorare insieme alla Juventus nella stagione 2018-2019. Rimase però impressa a molti la scena riguardante i quarti di finale di Champions League quando la Juventus venne eliminata dall'Ajax.

In un video infatti si notò come il portoghese a fine partita fece il gesto della mancanza degli attributi riferito ai suoi compagni di squadra. Probabile riferimento all'atteggiamento poco offensivo della Juventus ed una critica indiretta al tecnico toscano. Fra l'altro Allegri chiede molto alle punte anche in fase difensiva ed è difficile pensare che il portoghese a 36 anni possa fare un lavoro così pesante garantendo efficacia anche dal punto di vista offensivo.

Le altre motivazioni che avrebbero spinto Cristiano Ronaldo a lasciare la Juventus

Uno degli obiettivi professionali di Cristiano Ronaldo è quello di ritornare a vincere la Champions League. Difficile però farlo in questo momento alla Juventus, anche in considerazione della difficile situazione economica che sta riguardando le società italiane di calcio.

Anche questo potrebbe aver contribuito all'addio del portoghese alla Juventus, soprattutto dopo la stagione 2020-2021 in cui i bianconeri hanno rischiato anche di non arrivare neanche al quarto posto in classifica. La conquista della Supercoppa italiana e della Coppa Italia non sarebbe servita a convincere il portoghese a rimanere nella società bianconera, anche perché i risultati in Serie A stanno dimostrando le difficoltà tecniche dei bianconeri