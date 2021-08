La Juventus, in questi giorni, si sta concentrando sulla trattativa per Manuel Locatelli. I dirigenti bianconeri hanno recentemente incontrato quelli del Sassuolo e le parti si sono avvicinate, anche se resta lo scoglio legato alla formula di trasferimento. Ma la sensazione è che presto possa arrivare la fumata bianca.

Intanto, il Sassuolo non ha convocato Manuel Locatelli per l'amichevole contro la Lazio e questo sarebbe un segnale chiaro di come le parti siano ormai vicine all'accordo definitivo. La Juventus e il Sassuolo, nelle prossime ore, si risentiranno e l'impressione è che si voglia arrivare a una definizione entro l'inizio del campionato.

Allegri aspetta un centrocampista

In questi giorni, Massimiliano Allegri è al lavoro in vista dell'inizio del campionato. Per la gara di Udine, il tecnico livornese non avrà a disposizione Weston McKennie, Arthur e probabilmente Adrien Rabiot. Dunque, questo sarebbe un bel problema per Massimiliano Allegri. Anche se il tecnico livornese, nelle sfide contro Barcellona e Atalanta, ha ottenuto buone risposte da Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe essere l'uomo giusto per sopperire alle assenze di Arthur, McKennie e Rabiot. Anche Federico Bernardeschi sta dando buone risposte a Massimiliano Allegri che lo sta provando come mezz'ala.

Di certo, però, il tecnico della Juventus a livello numerico necessita di un centrocampista.

Per questo la speranza dei bianconeri sarebbe quella di chiudere la trattativa con il Sassuolo per Locatelli prima del match contro l'Udinese. Di sicuro se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni, visto che la Juventus e i neroverdi proveranno a chiudere l'affare per il centrocampista classe '98 sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

I bianconeri vorrebbero un riscatto che scatterebbe in caso di qualificazione alla Champions. Mentre i neroverdi preferirebbero avere maggiori sicurezze. Questo è il nodo da sciogliere tra le parti e i prossimi giorni saranno decisivi per trovare la giusta soluzione.

Due giorni di riposo per la Juventus

La Juventus, in attesa di avere notizie sul fronte mercato, si sta godendo qualche ora di relax.

Infatti, la squadra è a riposo e la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 17 agosto. Da lì in poi gli esperimenti per i bianconeri saranno terminati e Massimiliano Allegri dovrà iniziare a pensare alla formazione da schierare contro l'Udinese.

I dubbi saranno parecchi e in tutti i reparti. Il tecnico livornese, in attacco, ripartirà certamente da Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa, insieme a loro toccherà ad uno tra Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi sono andati in gol nella sfida contro l'Atalanta è questa è sicuramente un'ottima notizia per la Juventus.